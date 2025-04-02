На Украине планируют заменить копейки на «шаги»

Фото: Динар Фатыхов

Национальный банк Украины планирует отказаться от оборота копеек. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на главу организации Андрея Пышного.

Копейки планируют заменить на «шаги». Изменения проводятся в рамках так называемой «дерусификации». Первыми отчеканят монеты номиналом в 50 копеек. При этом старые монеты пока не будут изымать из оборота.

Национальной валютой Украины считается гривна. В украинском денежном обороте сейчас находятся монеты номиналом в 10 и 50 копеек. Монеты номиналом в 1, 2, 5 и 25 копеек были изъяты из оборота еще до 2021 года.

Шаги — украинское название исторической польско-литовской серебряной монеты.

Ранее стало известно, что Украина отказалась от перемирия в Черном море для военных кораблей.

Зульфат Шафигуллин