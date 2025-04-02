На Украине планируют заменить копейки на «шаги»
Национальный банк Украины планирует отказаться от оборота копеек. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на главу организации Андрея Пышного.
Копейки планируют заменить на «шаги». Изменения проводятся в рамках так называемой «дерусификации». Первыми отчеканят монеты номиналом в 50 копеек. При этом старые монеты пока не будут изымать из оборота.
Национальной валютой Украины считается гривна. В украинском денежном обороте сейчас находятся монеты номиналом в 10 и 50 копеек. Монеты номиналом в 1, 2, 5 и 25 копеек были изъяты из оборота еще до 2021 года.
Шаги — украинское название исторической польско-литовской серебряной монеты.
Ранее стало известно, что Украина отказалась от перемирия в Черном море для военных кораблей.
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