В Казани открылся международный энергетический форум «Энергопром»

Министр энергетики России Сергей Цивилев выразил надежду, что он станет ведущим мероприятием в отрасли

Фото: Динар Фатыхов

На площадке Международного выставочного центра «Казань Экспо» открыли Татарстанский международный энергетический форум «Энергопром». На нем пройдет выставка «KazanEnergyExpo», участие в которой примут более 90 компаний энергетической отрасли из 17 регионов России, а также ряд заграничных предприятий. Об этом сообщили в пресс-службе раиса Татарстана.

— Сегодня разработана Генеральная схема развития объектов электроэнергетики Российской Федерации до 2042 года. Она детально продумана и составлена нашими российскими специалистами. Мы сегодня, по сути, формируем долгосрочный заказ на строительство новых и реконструкцию существующих энергетических мощностей, на реконструкцию и создание новых систем передачи и хранения энергии, — подчеркнул на открытии министр энергетики России Сергей Цивилев.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Он выразил надежду, что «Энергопром» станет ведущим мероприятием в отрасли.

— Спасибо, что мы вместе проводим наш энергетический форум. Понимаем, что любая экономика без энергетики не имеет перспективы, — обратился к участникам раис Татарстана Рустам Минниханов.

На открытии также присутствовали представители ряда министерств стран СНГ, в частности, министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Далер Джума.

Форум продлится до 4 апреля. В рамках него запланировано 22 круглых стола и пленарное заседание, посвященное новым энергетическим технологиям.

Галия Гарифуллина