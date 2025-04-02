Источник: глава Арского района Татарстана возглавит новый объединенный аграрный вуз

Как стало известно «Реальному времени», завтра состоится заседание Арского районного совета, на котором председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин представит нового главу муниципалитета. Им станет начальник Главного управления ветеринарии кабмина республики Алмаз Хисамутдинов.

В свою очередь, Ильшат Нуриев, руководивший районом более 10 лет, возглавит объединенный аграрный университет.

Напомним, с 1 апреля в соответствии с приказом Минсельхоза России Казанский государственный аграрный университет (КГАУ), Ветеринарная академия им. Баумана и Татарский институт переподготовки кадров агробизнеса (ТИПКА) объединились в единый образовательный комплекс. Решение принято для повышения качества подготовки специалистов агропромышленного сектора и удовлетворения растущих потребностей отрасли. Новый вуз сохранит название КГАУ, а Ветеринарная академия войдет в его состав как институт, сохранив свое историческое название. ТИПКА станет Институтом дополнительного образования.



Дарья Пинегина

Справка

Алмаз Хисамутдинов родился 21 декабря 1978 года в деревне Алан Балтасинского района. Окончил в 2002 году Казанскую государственную академию ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана. С апреля по октябрь 2013 года был замглавы Мамадышского района, с января 2014 года — начальником Главного управления ветеринарии кабмина республики.

Ильшат Нуриев родился 6 ноября 1967 года в селе Апазово Арского района. Окончил Казанский сельскохозяйственный институт. До того как возглавил Арский район в сентябре 2014 года, был проректором Казанского государственного аграрного университета (август 2008-го — март 2009-го) и директором филиала ОАО «Вамин-Татарстан» — «Балтасинский маслодельно-молочный комбинат» (марта 2009-го — сентябрь 2014-го).