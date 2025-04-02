Блогер Аяз Шабутдинов признал вину в мошенничестве

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Блогер и бизнес-тренер Аяз Шабутдинов признал свою вину в деле о крупном мошенничестве. Об этом сообщил его адвокат Калой Ахильгов, передает RT на русском.

— Да, он решил признать вину. Это его право, и мы как защитники должны полностью его поддерживать, — уточнил Ахильгов.

По версии прокуратуры, Шабутдинов создал преступную группу, которая распространяла ложную информацию о своих образовательных программах через интернет. Участники группы, действуя от имени компании «Лайк Центр», обещали клиентам высокие результаты от курсов и тренингов, но на самом деле обманывали людей.

Следствие утверждает, что Шабутдинов лично разрабатывал тексты для тренингов и договоров, создавая ложное впечатление о правомерности своей деятельности. В результате действий группы пострадали 113 человек, которые заплатили за программы от 60 тысяч до 12 миллионов рублей. Общий ущерб составил более 57 миллионов рублей.

Анастасия Фартыгина