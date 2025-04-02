В Татарстане дети мигрантов смогут сдать тестирование на знание русского языка в более чем 45 школах

Фото: Динар Фатыхов

В России утвердили список площадок, на которых будут проводится тестирования на знание русского языка для детей мигрантов — в него вошли 3 174 образовательных организаций. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС на основании опубликованного на сайте Минпросвещения России перечня.

Так, в Татарстане будут функционировать более 45 точек для сдачи тестирования. Столько же открыто в Волгоградской, Нижегородской, Свердловской, Челябинской областях, Краснодарском крае, республиках Башкортостан и Дагестан.

Всего тестирования будут проходить в 86 субъектах России. Наибольшее число площадок открыто в Самарской (665) и Ростовской (1064) областях. По одной организации находится в Брянской, Иркутской, Кировской, Курганской, Курской, Липецкой, Омской, Орловской, Тверской, Ярославской областях, Кабардино-Балкарской, Удмуртской и Чеченской республиках, Красноярском крае, республиках Адыгея, Алтай, Калмыкия и Тыва.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Тестирования коснутся и новых российских регионов. По одному пункту проведения тестирования определены в Запорожской и Херсонской областях, в Луганской Народной Республике список состоит из двух школ, а в Донецкой Народной Республике площадками для проведения тестирования станут 10 школ.

Напомним, что ранее опубликованный проект приказа, предлагавший считать тестирование пройденным при наборе 30% от максимального количества баллов, вызвал критику в Госдуме. Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал его «девальвацией норм закона». В Рособрнадзоре заявили, что публикация документа была технической ошибкой и что он является недоработанным.

Новый проект приказа разработан с учетом высказанных замечаний.

Данная инициатива реализуется в рамках закона, подписанного президентом России Владимиром Путиным в конце декабря 2024 года, который запрещает зачислять в школы детей мигрантов, не владеющих русским языком. Закон вступит в силу с 1 апреля 2025 года. В Минпросвещения ранее заявляли, что тестирование будет бесплатным.



Елизавета Пуншева