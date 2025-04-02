Следственный изолятор на улице Япеева в Казани переедет в мае 2025 года

Фото: Максим Платонов

Следственный изолятор №1 УФСИН, расположенный на улице Япеева в Казани, планирует переезд в новое здание в мае 2025 года. Об этом сообщил глава комитета по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

По его словам, «корпуса в большой готовности, и мы наблюдаем соответствующую информацию». Новый следственный изолятор строится в Авиастроительном районе и сможет разместить до 1000 человек.

Строительство нового СИЗО завершено на 85%, площадь застройки составляет более 21 тыс. квадратных метров. В новом комплексе предусмотрены режимные корпуса, помещения для женщин и несовершеннолетних, а также отдельный корпус для встреч с заключенными.

Кроме того, на территории будут расположены склады, административное здание и объекты для кинологической службы. Проект реализуется в рамках федеральной программы «Развитие уголовно-исполнительной системы на 2018-2026 годы».

Напомним, что на строительной площадке казанского СИЗО завершается монтаж внутренних инженерных сетей и отделка помещений. Также ведется благоустройство территории. Новый изолятор будет включать в себя КПП, административное здание и шесть режимных корпусов, среди которых предусмотрены отдельные здания для женщин и несовершеннолетних.