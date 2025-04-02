В Татарстане открылась горячая линия по вопросам соблюдения прав детей-сирот

Фото: Мария Зверева

Прокуратура Татарстана открыла горячую линию по вопросам соблюдения законодательства об исполнительном производстве и жилищных прав детей-сирот. Об этом сообщает пресс-служба органа.

Так, по вопросам соблюдения законодательства об исполнительном производстве и бездействия службы судебных приставов можно обратиться по телефону: 8 (843) 291-18-09.

По направлению соблюдения жилищных прав детей-сирот открыт номер: 8 (843) 291-18-54.

«Горячие линии» будут работать весь апрель. Звонки принимаются ежедневно с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00.

Елизавета Пуншева