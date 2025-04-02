В Казани до середины апреля будет находиться ковчег с копией тернового венца и частицей гроба Господня

Фото: предоставлено пресс-службой Татарстанской митрополии

В Казани в храме преподобного Сергия Радонежского (ул. Япеева, 2) находится ковчег с копией тернового венца и частицей гроба Господня со Святой Земли. Приложиться к святыне прихожане могут в дни Великого поста, с 27 марта до 20 апреля, сообщает пресс-служба Татарстанской митрополии.

— Пусть пребывания этих святынь в нашем храме станет временем духовного очищения и укрепления веры для всех прихожан, напоминая о великой любви и жертве, дарованной нам Спасителям. Приглашаем всех прихожан и гостей нашего города приложиться к великой святыне именно в дни Великого поста, — обратился настоятель храма иерей Артемий Лушкин.

Ковчег со святыней из Иерусалима привез прихожанин, который постоянно находится на Святой Земле.

Елизавета Пуншева