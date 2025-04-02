Скончался американский актер Вэл Килмер, сыгравший Бэтмена

В США в возрасте 65 лет скончался актер Вэл Килмер, известный по роли Бэтмена в фильме «Бэтмен навсегда». Причиной стала пневмония, сообщает газета New York Times со ссылкой на дочь актера.

— Вэл Килмер, голливудский актер, который вкусил известность... главной роли Бэтмена, но чей многогранный талант и неуязвимая личность также сделали его высококлассным актером второго плана, умер во вторник в Лос-Анджелесе. Ему было 65 лет. Причиной стала пневмония, — говорится в публикации.

Актер также получил известность благодаря ролям в фильмах «Схватка», «Лучший стрелок», «Совершенно секретно!» и других.

Елизавета Пуншева