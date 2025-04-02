Татарстанцев предупредили об ухудшении погодных условий
На территории республики ожидается сильный ветер
Жителей Татарстана предупредили об ухудшении погодных условий. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба Гидрометцентра республики.
Так, днем 3 апреля на территории региона местами ожидается сильный ветер порывами 15–17 м/с (в Казани до 15 м/с).
Напомним, накануне в Казани зафиксировали новый температурный рекорд. В столице республики 1 апреля столбики термометров прогрелись до +15,9 градуса. Такие показатели температуры воздуха установили на авиационной метеостанции «Казань — Сокол». На авиационной метеостанции «Казань — Аэропорт» приборы показали +14,8 градуса.
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