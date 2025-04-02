Новости общества

16:27 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Татарстанцев предупредили об ухудшении погодных условий

14:33, 02.04.2025

На территории республики ожидается сильный ветер

Татарстанцев предупредили об ухудшении погодных условий
Фото: Динар Фатыхов

Жителей Татарстана предупредили об ухудшении погодных условий. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба Гидрометцентра республики.

Так, днем 3 апреля на территории региона местами ожидается сильный ветер порывами 15–17 м/с (в Казани до 15 м/с).

Напомним, накануне в Казани зафиксировали новый температурный рекорд. В столице республики 1 апреля столбики термометров прогрелись до +15,9 градуса. Такие показатели температуры воздуха установили на авиационной метеостанции «Казань — Сокол». На авиационной метеостанции «Казань — Аэропорт» приборы показали +14,8 градуса.

Елизавета Пуншева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также