Путин постановил создать службу по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан
Российский президент Владимир Путин подписал указ о совершенствовании государственного управления в сфере миграции. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Президент постановил создать службу по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан на базе Главного управления по вопросам миграции МВД.
Начальником службы Путин назначил заместителя генпрокурора Андрея Кикотя. У него будет ранг первого замминистра МВД.
Напомним, 2025 год может стать самым суровым для незаконных мигрантов, приехавших на заработки в Россию. МВД РФ объявило непримиримую организованную борьбу против их пребывания в стране. Как сообщил в конце марта первый замминистра внутренних дел РФ Александр Горовой на совещании глав регионов ПФО по миграционной политике в Казани, в стране незаконно находится около 650 тысяч иностранных граждан, и, как следовало из его выступления, около четверти из них приходится на регионы ПФО. Так, в Поволжье проживает 500 тысяч иностранных работников, но уведомления о найме в налоговые инспекции поступили лишь от 330 тысяч граждан в ПФО, уточнил он. Трудовые мигранты составляют 1,8% от общей численности населения Поволжья. Большинство — из Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Казахстана.
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