Болонская детская книжная ярмарка — 2025: рост интереса к графическим романам и кризис чтения

Главными темами стали снижение популярности литературы для среднего возраста и влияние глобальной политики на книгоиздание

Фото: Динар Фатыхов

Болонская детская книжная ярмарка — 2025 прошла с высоким интересом к коротким и иллюстрированным книгам. Однако главными темами стали снижение популярности литературы для среднего возраста и влияние глобальной политики на книгоиздание. Несмотря на заполненные залы и плотные графики встреч, многие издатели говорили о сложной ситуации на рынке.

Издатели отмечают активный спрос на графические романы, книги для подростков и легкие для восприятия тексты. Книги для среднего возраста сейчас сложнее продавать. Редакторы из разных стран запрашивают самые разные жанры, но чаще ищут более короткие произведения. Среди растущих тенденций называют усиление интереса к хоррору в сегменте среднего возраста и «честному» подростковому Young Adult без попыток подстроиться под массовый рынок.

Отдельное внимание уделили влиянию политики на индустрию. Многие участники говорили о нестабильности. Некоторые издатели из стран с напряженной политической ситуацией отметили, что планирование новых проектов затруднено. Ситуация меняется слишком быстро, и долгосрочные стратегии приходится пересматривать.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Издатели из Франции обсуждали недавнее судебное решение о запрете Марин Ле Пен баллотироваться в течение пяти лет. Многие воспринимают это как положительный сигнал. В то же время упоминали рост популярности правых сил в Восточной Германии, ситуацию с Трампом в США и политику правительства Италии. Вопросы о разнообразии, равенстве и инклюзии тоже звучали, но некоторые считают, что внимание к этим темам ослабевает.

На ярмарке активно обсуждали влияние искусственного интеллекта на книгоиздание. Мнения разделились: одни видят в технологиях новые возможности, другие говорят о рисках и необходимости регулирования. Издатели также обеспокоены снижением интереса к чтению. Этот кризис наблюдается не только в Великобритании, но и в других странах. Многие считают, что нужны системные меры для его решения.

Несмотря на тревожные темы, бизнес-активность на ярмарке была высокой. Издатели сообщают о росте интереса к подростковым книгам и графическим романам. Американские издательства продолжают активно приобретать новые проекты. Некоторые участники отмечают, что, несмотря на вызовы, книги остаются востребованными, особенно в сложные времена.

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Екатерина Петрова