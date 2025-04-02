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В Казани установлен новый первоапрельский температурный рекорд

12:09, 02.04.2025
В Казани установлен новый первоапрельский температурный рекорд
Фото: Максим Платонов

В Казани зафиксирован новый температурный рекорд, сообщили в Гидрометцентре Татарстана.

В столице республики 1 апреля столбики термометров прогрелись до +15,9 градуса. Такие показатели температуры воздуха установили на авиационной метеостанции «Казань — Сокол». На авиационной метеостанции «Казань — Аэропорт» приборы показали +14,8 градуса.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Прежний температурный рекорд для 1 апреля был зафиксирован в 1983 году — 12,6 градуса тепла.

В Казани второй день подряд отмечают рекордные показатели погоды. Синоптики предупреждают, что жителям Татарстана стоит готовиться к жаркому лету.

Зульфат Шафигуллин

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