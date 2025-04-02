Кремль: Путин выступит с посланием Федеральному собранию после майских праздников

Российский президент Владимир Путин вряд ли огласит послание Федеральному собранию раньше майских праздников. Такое сомнение выразил пресс-секретарь главы страны Дмитрий Песков.

— До майских праздников это уже состоится вряд ли, таких планов нет. По мере конкретизации этих планов мы будем вас информировать, — сказал он.



Традиционно в ежегодном обращении к Федеральному собранию глава государства дает оценку текущей ситуации в стране и обозначает приоритетные задачи на будущее. Исключением стал 2022 год, когда послание было перенесено на 2023-й.

В прошлом году Владимир Путин выступил с посланием 29 февраля. Это выступление стало самым продолжительным в истории (2 часа 6 минут) и было посвящено, в частности, созданию пяти новых национальных проектов: «Семья», «Кадры», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодежь России» и «Экономика данных».



Елизавета Пуншева