Выжившая после крушения батискафа врач из Татарстана пережила клиническую смерть

Врач Уссурийской центральной городской больницы (ЦГБ) Татарстана Кристина Валиуллина пережила клиническую смерть при крушении батискафа в Египте. Подробнее о трагедии она рассказала «Известиям».

— Как я это пережила, знает, наверное, только тот человек, который оказался в этой ужасной ситуации. Очень мы все переживаем. Все пережили то, что врагу не пожелаешь, — поделилась врач.

Валиуллина рассказала, что ее, супруг Равиль Валиуллин, который работал анестезиологом-реаниматологом, погиб, спасая людей. Их дети 10 и 15 лет пострадали в результате происшествия.

— Спасибо докторам Египта, которые меня спасли, оказали адекватную помощь мне и моим детям. К сожалению, муж героически погиб, помогая людям, — отметила собеседница издания.

По словам Валиуллиной, гибель мужа представляет собой большую трагедию для семьи. Она отметила, что он был «прекрасным человеком, отцом и мужем».

Напомним, 29 марта начался процесс репатриации тел российских граждан, погибших в результате трагедии.

Авария произошла утром 27 марта, когда батискаф с 45 российскими туристами на борту совершал подводную экскурсию в 1 км от берега в районе Хургады.

В результате крушения погибли шесть россиян. 38 человек были спасены.

Глава Следкома России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования дела о крушении батискафа с российскими гражданами у берегов Хургады.

Елизавета Пуншева