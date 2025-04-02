Дмитриев на этой неделе встретится с Уиткоффом в Вашингтоне

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев может посетить на этой неделе Вашингтон для встречи со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Визит может стать первым с 2022 года. Тогда российский чиновник посетил американскую столицу для переговоров. Уточняется, что встреча будет направлена на укрепление отношений между РФ и США и поиск путей завершения конфликта на Украине.

В конце марта Дмитриев в интервью газете «Известия» сообщил, что Россия и Соединенные Штаты начали переговоры о проектах по редкоземельным металлам.

По информации CNN, правительство США приостановило санкции в отношении Дмитриева, чтобы Госдепартамент мог выдать ему визу для въезда в страну.

Елизавета Пуншева