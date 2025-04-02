Татарстан поднялся на пять позиций в рейтинге социального благополучия

Республика занимает 13-е место в топ-35 российских регионов

Фото: Динар Фатыхов

Татарстан поправил положение в рейтинге российских регионов по индексу социального благополучия. Республика поднялась с 18-го на 13-е место, по данным исследования ФоРГО «Индекс социального благополучия. Топ-35».

Улучшение позиций произошло за счет повышения среднемесячных зарплат по отношению к стоимости фиксированного набора товаров и услуг. Изменения учитывают период по итогам IV квартала 2024 года.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Первые десять мест заняли Москва, ЯНАО, Магаданская область, ХМАО, НАО, Чукотка, Сахалинская область, Якутия, Мурманская область и Санкт-Петербург. Больше всего позиций в рейтинге отыграла Нижегородская область, которая поднялась с 46-й на 31-ю строчку. Башкортостан оказался в числе замыкающих список.

Ранее стало известно, что экологическое благополучие Татарстана за 5 лет увеличилось почти в полтора раза.

Зульфат Шафигуллин