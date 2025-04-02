Казанский аэропорт перешел на летнее расписание

Фото: Максим Платонов

Аэропорт Казани перешел на летнее расписание, сообщает пресс-служба авиавокзала. Также откроются новые рейсы.

С 30 марта по 25 октября 2025 года авиаперевозки осуществляются по летнему расписанию.

По линии дальнего зарубежья вылеты на курорт Санья будут осуществляться дважды в неделю, в Шанхай — трижды. Также после пандемии возобновляется маршрут до Камраньи (Вьетнам). В апреле и июне будут осуществляться рейсы до Кувейта, а в мае — до Медины.

Страны СНГ в летнем сезоне представлены Минском, Ташкентом, Самаркандом, Бухарой, Астаной, Алматы, Батуми, Тбилиси, Ереваном, Баку, Бишкеком, Душанбе, Ошом, Ферганой и Худжандом.

Что касается внутренних рейсов, с 5 мая пассажирам станет доступен прямой рейс в Астрахань. В целом летнее расписание включает не менее 46 направлений по России. При этом в Москву запланировано в совокупности порядка 16-20 рейсов в сутки от разных авиаперевозчиков.

Елизавета Пуншева