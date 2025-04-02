Путин разрешил компании Balchug Capital приобрести у американской Goldman Sachs акции «Татнефти»

Фото: Максим Платонов

Президент России Владимир Путин разрешил компании Balchug Capital приобрести у американской Goldman Sachs акции «Татнефти» и других крупных российских компаний. Распоряжение об этом появилось на портале правовой информации.

Также в списке компаний «Газпром», «Новатэк», «Интер РАО ЕЭС», «Ростелеком», «Сургутнефтегаз», НЛМК, «Роснефть» и «Лукойл». После покупки «Балчуг капитал» сможет без дополнительных разрешений продавать эти активы.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Разрешение охватывает небольшие пакеты акций, включая 0,12% «Газпрома» стоимостью почти 4 млрд рублей и 0,0074% «Татнефти». В документе указаны точные доли, которые «Балчуг капитал» сможет приобрести.

Напомним, что в январе Путин уже разрешил компании «Балчуг капитал» купить 100% долей в «Голдман Сакс Банк». Эта компания, подконтрольная армянскому предпринимателю Давиду Амаряну, активно участвует в сделках по выкупу активов иностранных компаний, покидающих российский рынок.