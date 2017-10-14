День памяти павших: 465 лет со дня завоевания Казани отметили митингом в парке Тинчурина

Сегодня в парке имени Карима Тинчурина прошел митинг, посвященный Дню памяти защитников Казани. На мероприятии, по оценке сотрудников полиции, собралось около 250 человек.
День памяти – традиционное мероприятие, на котором вспоминают воинов, павших при взятии Казани. В этом году исполняется 465 лет со дня завоевания Казани войсками Ивана Грозного 15 октября 1552 года.
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комментарии
2. Итогом которого явилось разрушение государственности татар и очевидно захват КАЗНЫ. А Шах Али получил сильно урезанную вотчину. Ну и не о каком ханстве уже нельзя было вести речи, как государства.
3. А затем заселение земель славянами и желание мегометян приобщить к православию.
4. Те, кто согласился получил привилегии. Но таких было не много.
5. Кто не согласился, вынужден был оставить родную землю. Таких было много.
6. Часть осталась, но им было строго определено место обитания и проживания. Их тоже было не много.
7. Всё это называется, по-современному, ксенофобия, апартеид. Но никак не геноцид.
8. Я даже думаю, что военной операции-то никакой не было.
9. Ибо, где тогда могилы (курганы) как защитников, так и нападавших? А нападавших, согласно военному ремеслу должно быть вдвое, а то и втрое больше, чем защитников.
10. Массовых-то могильников-захоронений нет.
11. Иван 4, думается вообще не участвовал в походе на Казань. Ибо, тогда только что женился. Не до войны ему было.
12. А вот деньги, очевидно, выделил и немалые.
13. Ну и как всегда было на Руси, ЧТОБЫ УКРАСТЬ, бояре отписали ему о том "что вёдрами кровь проливали".
14. Всё как всегда- коррупция и казнокрадство. А деньги поделили между собой.
15. Погибли я думаю только имам Кул-Шариф и его шахиды. Может ещё малая часть некоторых горожан.И думаю небольшое число личной гвардии (охраны) Казанского хана. И всё.
16. Вот если найдут могильники массовых захоронений, тогда можно будет сказать, что я не прав.
Габдель Юссон.
2. Завоевания и не могло быть никакого. Ибо, на тот момент, казанская конница считалась самой мощной и непобедимой вплоть до уральских гор.
3. Проблема основная мне кажется, что сама Казанская земля, Казанское ханство не зародила и не сформировала местную элиту и своего хана.
4. Элиты-то Казанского ханства была элитарная прослойка "импортная" - Ногайского, Астраханского, Крымского, Касимовского царств и ханств, а так же Османской Империи (имеется ввиду мулла Кул Шариф).
5. Причём периодически "на троне" Казанского Ханства они меняли друг друга.
6. Шах али, пришедший с Иваном 4, сам до этого восседал на троне, которого сместила ветвь Гиреев Крымского ханства. Не при помощи Московии.
7. Тем более многие татарские элиты сами поменяли «прописку» "переехав" на ПМЖ в Москву, а некоторые и приняв православие.
8. Поэтому соединение Казани к Московии - это лишь, можно сказать, "предательство" элит.
9. Народ и армия Казанского ханства очевидно оказались в растерянности и вряд ли приняли активное участие в защите как города, так и ханства.
10. Ну, представьте ситуацию, когда во главе войск интервентов сам бывший хан - Шах али?
11. Тем более, как всегда, он очевидно пообещал что-то и народу и армии.
12. И ведь ногайцы и астраханцы не пришли на помощь казанцам, а возможно и сами были в войсках Ивана 4.
15. Это говорит о том, что, конечно же, в рядах крымчан, восседавших на казанском троне, и между ногайцами, астраханцами и османцами, существовали глубокие противоречия.
16. Тем не менее, исторически и по воле Аллаха, в 1991 г. Татарстан вновь обрёл свою государственность.
17. И татары, мне думается, по праву и справедливости должны воспользоваться этим случаем.
18. Никто не вправе предъявлять татарам претензии. И тем более русские, так как они, по сути, сами были основными виновниками, что из-за них 2-ы рухнула страна - в 1917 и в 1991 г.г. Кого винить славянам, кроме как себя?
19. Татары конечно же никуда не собираются выходить из состава РФ, но будут, иншалла, только на правах государства.
Габдель Юссон.
Желаю всем мира и добра.