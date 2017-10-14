День памяти павших: 465 лет со дня завоевания Казани отметили митингом в парке Тинчурина

16:11, 14.10.2017 31 24
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в парке имени Карима Тинчурина прошел митинг, посвященный Дню памяти защитников Казани. На мероприятии, по оценке сотрудников полиции, собралось около 250 человек.

День памяти – традиционное мероприятие, на котором вспоминают воинов, павших при взятии Казани. В этом году исполняется 465 лет со дня завоевания Казани войсками Ивана Грозного 15 октября 1552 года.

комментарии 24

комментарии

  • Анонимно 14 окт
    Митинг в честь взятия Казани, а лозунги совсем не про это. При чем тут язык? Почему не обеспечивается право русских учить русский язык как родной?
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    Анонимно 14 окт
    Митинг посвящён Дню памяти защитников Казани.
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    Анонимно 14 окт
    А ещё день памяти защитников Рязани , Владимира, Москвы
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    Анонимно 14 окт
    пускай учат, кто мешает? Госдеп, НАТО?
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  • Анонимно 14 окт
    Задолбали вы уже всех со своими стонами про "ущемление" русского языка в нац. республиках. Остановите ассимиляцию нерусских народов и становитесь реальной федерацией.
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    Андрей Грищенко 14 окт
    Вопли вино(боярышниково)плясова, полностью согласен с автором.
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    Анонимно 14 окт
    россияне сами решат, без подсказок
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    Анонимно 15 окт
    русияне да, но не татары!
    Ответить
    Анонимно 14 окт
    Верно!
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  • Анонимно 14 окт
    Вспоминают павших воинов какой именно стороны?
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  • Анонимно 14 окт
    Я был на митинге и там говорили больше о языке, да и по плакатам это было видно, но почему-то митинг не прекратили, или не изъяли не соответствующие заявленным целям митинга
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    Анонимно 14 окт
    а смысл изымать? ну ходят 300 человек со своими хотелками. давно ни кто к их лозунгами серьёзно не относится. все всё понимают уже...
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  • Анонимно 14 окт
    1. А я разве не было обмана? Был.
    2. Итогом которого явилось разрушение государственности татар и очевидно захват КАЗНЫ. А Шах Али получил сильно урезанную вотчину. Ну и не о каком ханстве уже нельзя было вести речи, как государства.
    3. А затем заселение земель славянами и желание мегометян приобщить к православию.
    4. Те, кто согласился получил привилегии. Но таких было не много.
    5. Кто не согласился, вынужден был оставить родную землю. Таких было много.
    6. Часть осталась, но им было строго определено место обитания и проживания. Их тоже было не много.
    7. Всё это называется, по-современному, ксенофобия, апартеид. Но никак не геноцид.
    8. Я даже думаю, что военной операции-то никакой не было.
    9. Ибо, где тогда могилы (курганы) как защитников, так и нападавших? А нападавших, согласно военному ремеслу должно быть вдвое, а то и втрое больше, чем защитников.
    10. Массовых-то могильников-захоронений нет.
    11. Иван 4, думается вообще не участвовал в походе на Казань. Ибо, тогда только что женился. Не до войны ему было.
    12. А вот деньги, очевидно, выделил и немалые.
    13. Ну и как всегда было на Руси, ЧТОБЫ УКРАСТЬ, бояре отписали ему о том "что вёдрами кровь проливали".
    14. Всё как всегда- коррупция и казнокрадство. А деньги поделили между собой.
    15. Погибли я думаю только имам Кул-Шариф и его шахиды. Может ещё малая часть некоторых горожан.И думаю небольшое число личной гвардии (охраны) Казанского хана. И всё.
    16. Вот если найдут могильники массовых захоронений, тогда можно будет сказать, что я не прав.
    Габдель Юссон.
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  • Анонимно 14 окт
    1. Конечно же это не было никаким ЗАВОЕВАНИЕМ и НЕ ПАДЕНИЕМ, а лишь ПРИСОЕДИНЕНИЕМ. Жёстким, с обманом - с последующей ассимиляцией и христианизацией мусульман. Из-за чего многие татары были вынуждены покинуть свои родные земли, практически до правления Екатерины 2.
    2. Завоевания и не могло быть никакого. Ибо, на тот момент, казанская конница считалась самой мощной и непобедимой вплоть до уральских гор.
    3. Проблема основная мне кажется, что сама Казанская земля, Казанское ханство не зародила и не сформировала местную элиту и своего хана.
    4. Элиты-то Казанского ханства была элитарная прослойка "импортная" - Ногайского, Астраханского, Крымского, Касимовского царств и ханств, а так же Османской Империи (имеется ввиду мулла Кул Шариф).
    5. Причём периодически "на троне" Казанского Ханства они меняли друг друга.
    6. Шах али, пришедший с Иваном 4, сам до этого восседал на троне, которого сместила ветвь Гиреев Крымского ханства. Не при помощи Московии.
    7. Тем более многие татарские элиты сами поменяли «прописку» "переехав" на ПМЖ в Москву, а некоторые и приняв православие.
    8. Поэтому соединение Казани к Московии - это лишь, можно сказать, "предательство" элит.
    9. Народ и армия Казанского ханства очевидно оказались в растерянности и вряд ли приняли активное участие в защите как города, так и ханства.
    10. Ну, представьте ситуацию, когда во главе войск интервентов сам бывший хан - Шах али?
    11. Тем более, как всегда, он очевидно пообещал что-то и народу и армии.
    12. И ведь ногайцы и астраханцы не пришли на помощь казанцам, а возможно и сами были в войсках Ивана 4.
    15. Это говорит о том, что, конечно же, в рядах крымчан, восседавших на казанском троне, и между ногайцами, астраханцами и османцами, существовали глубокие противоречия.
    16. Тем не менее, исторически и по воле Аллаха, в 1991 г. Татарстан вновь обрёл свою государственность.
    17. И татары, мне думается, по праву и справедливости должны воспользоваться этим случаем.
    18. Никто не вправе предъявлять татарам претензии. И тем более русские, так как они, по сути, сами были основными виновниками, что из-за них 2-ы рухнула страна - в 1917 и в 1991 г.г. Кого винить славянам, кроме как себя?
    19. Татары конечно же никуда не собираются выходить из состава РФ, но будут, иншалла, только на правах государства.
    Габдель Юссон.
    Ответить
    Анонимно 14 окт
    Габдель, не смущает, что ваше мнение поддерживает традиционно очень мало народа?
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    Анонимно 15 окт
    Татары в большинстве понимают, согласны и поддерживают Габдель Юссона. Молодец татар кардаш!
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  • Анонимно 14 окт
    Габдель Юссон играет роль шута. У Ивана ГРОЗНОГО , КАЖЕТСЯ, ТОЖЕ БЫЛ ШУТ.
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    Анонимно 14 окт
    Иметь своё мнение в России могут только шуты?
    Ответить
    Анонимно 14 окт
    сам ты Иванушка - дурочек - шут гороховый да бобовый!
    Ответить
  • Анонимно 14 окт
    Если Габдель Юссон назовет белое-белым, черное-черным, а геноцид татар -совершенным фактом и великой трагедией, то он не ШУТ.
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  • Анонимно 14 окт
    Это было ОБЪЕДИНЕНИЕ Московского царства и Казанского ханства и восстановление территориального единства Золотой Орды.
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    Анонимно 15 окт
    русские вам так хочется что бы так думали.
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  • Анонимно 14 окт
    Господа читайте и изучайте глубже историю, тогда поймете что русские и татары это единый народ. Это национальности которые живут рядом от Владивостока и до Крыма. Кто нас разделил, мы не знаем, То что произошло в 1552 году - это гражданская война - где были погибшие с обоих сторон. И язык нужно знать как Татарский, так и Русский.
    Желаю всем мира и добра.
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  • Анонимно 15 окт
    рахмат старшему поколению Татар! от души рахмат сизга!
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