День памяти павших: 465 лет со дня завоевания Казани отметили митингом в парке Тинчурина

Сегодня в парке имени Карима Тинчурина прошел митинг, посвященный Дню памяти защитников Казани. На мероприятии, по оценке сотрудников полиции, собралось около 250 человек.

День памяти – традиционное мероприятие, на котором вспоминают воинов, павших при взятии Казани. В этом году исполняется 465 лет со дня завоевания Казани войсками Ивана Грозного 15 октября 1552 года.

