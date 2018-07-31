Поволжская государственная академия физической культуры спорта и туризма
Общая информация
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма» учреждена Министерством спорта Российской Федерации в июле 2010 года на базе Камской государственной академии физической культуры, спорта и туризма, которая в свою очередь, была создана на базе расположенного в Набережных Челнах филиала Волгоградской государственной академии физической культуры.
Поволжская академия спорта и туризма является одним из 14 физкультурных вузов России.
В Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма готовят преподавателей физической культуры и тренеров спортивных школ, инструкторов ЛФК и работников физкультурно-оздоровительных и реабилитационных центров, спортивных менеджеров и управленцев для профильных ведомств, организаторов массовых физкультурно-спортивных мероприятий, специалистов в области туризма и сервиса.
Инфраструктура
- учебно-лабораторный корпус
- жилищный кластер в Деревне Универсиады
- 7 многофункциональных спортивных объектов, построенных к XXVII Всемирным летним студенческим играм (Универсиада-2013)
- учебно-научный центр технологий подготовки спортивного резерва
- центр повышения квалификации и переподготовки специалистов
- комбинат питания
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420138, РТ, г. Казань, Деревня Универсиады, 35
- Телефон: +7 (843) 294-90-02
- Email: info@sportacadem.ru
- Сайт: www.sportacadem.ru
Дата последнего обновления: 31.07.2018