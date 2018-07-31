Поволжская государственная академия физической культуры спорта и туризма

Общая информация

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма» учреждена Министерством спорта Российской Федерации в июле 2010 года на базе Камской государственной академии физической культуры, спорта и туризма, которая в свою очередь, была создана на базе расположенного в Набережных Челнах филиала Волгоградской государственной академии физической культуры.

Поволжская академия спорта и туризма является одним из 14 физкультурных вузов России.

В Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма готовят преподавателей физической культуры и тренеров спортивных школ, инструкторов ЛФК и работников физкультурно-оздоровительных и реабилитационных центров, спортивных менеджеров и управленцев для профильных ведомств, организаторов массовых физкультурно-спортивных мероприятий, специалистов в области туризма и сервиса.

Инфраструктура

учебно-лабораторный корпус

жилищный кластер в Деревне Универсиады

7 многофункциональных спортивных объектов, построенных к XXVII Всемирным летним студенческим играм (Универсиада-2013)

учебно-научный центр технологий подготовки спортивного резерва

центр повышения квалификации и переподготовки специалистов

комбинат питания

Ректор — Якубов Юсуп Диганшеевич



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