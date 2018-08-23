Бурганов призвал проконтролировать реализацию права на изучение родных языков в школах

Министр образования и науки РТ Рафис Бурганов призвал глав районов лично проконтролировать реализацию права учащихся на изучение родных языков во всех школах. Об этом он заявил на республиканском августовском совещании работников образования и науки.

Он отметил, что Татарстан продолжает работать с Министерством просвещения РФ по вопросам обучения на родных языках и их изучения.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон об изучении родных языков. В соответствии с документом, русский язык останется обязательным предметом во всех школах страны. При этом учащиеся смогут выбрать конкретный язык, в том числе русский, как родной.