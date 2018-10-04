Галимова о личной беседе президента с Бургановым: «Давайте дождемся экспертизы»

Актуальная повестка от представителя казанского Кремля Лилии Галимовой в десяти абзацах

Фото: Олег Тихонов

Рустам Минниханов провел личную беседу с министром образования и науки РТ после жалоб в ЦИК «Единой России» на скандальную фразу Рафиса Бурганова, что учитель может поставить родителей на колени. Деталей «голос» Кремля не знает и предлагает дождаться экспертизы высказывания, которую проводит прокуратура. Также на встрече говорили об итогах газового форума, рабочем визите президента в Японию, докладе по антикоррупции, помощи аграриям, новых скандалах в республике и другим резонансным темам. Подробнее — в материале «Реального времени».

Газовый форум

Представитель казанского Кремля начала брифинг с темы восьмого Петербургского газового форума в рамках Российской энергетической недели, где ТАИФ подписал два соглашения с немецкими компаниями: «В эти минуты в Санкт-Петербурге проходят все ключевые мероприятия, встреча с председателем «Газпрома» Алексеем Миллером. Будут подняты вопросы развития дальнейшего сотрудничества. Татарстан имеет один из самых высоких уровней газификации в стране — 99,5%, в среднем по России — 68%. Отдельная тема — развитие газомоторной инфраструктуры в Татарстане. Начато строительство 20-й газозаправочной станции, которая появится в Альметьевске, в планах — Нурлат, Заинск».

Поездка в Японию

В конце недели состоится двухдневный рабочий визит Рустама Минниханова по трем городам Японии. В Киото откроется международный форум «Наука и технология в обществе», где президент РТ будет участвовать в пленарной сессии. Затем в Кобе посетит биомедицинский кластер Riken — стратегического партнера КФУ с 2008 года. В Канадзава татарстанский лидер встретится с молодежной палатой Японии и ректором местного университета. Стороны будут говорить о расширении сотрудничества с КФУ и подпишут соглашение. Также в планах встреча с советником премьер-министра Японии на Татарско-японском деловом форуме. Основной вопрос — укрепление представительства Татарстана в Японии: «Пока непонятно, в каком виде, возможно, в виде отдела в рамках российского посольства, возможно, консульство», — пояснила Галимова. За шесть месяцев этого года оборот между республикой и Японией составил 43,5 млн долларов, по итогам прошлого года — 100,4 млн долларов.





Недавнее решение Путина смягчить наказание по статье за экстремизм Галимова не стала комментировать. Фото kremlin.ru



Доклад по антикоррупции и последствия

Недавнее решение Путина смягчить наказание по статье за экстремизм Галимова не стала комментировать: «Мы традиционно не комментируем решения, принимаемые главой государства, это его решение, основанное на аргументах». А вот совещание по противодействию коррупции нашло большую поддержку: «24 сентября прошло совещание по противодействию коррупции. Формат всегда разный, закрытое проведение в этот раз связано с раскрытием персональных данных. Несколько дней назад мэр Казани уже посмотрел школы, по ним было озвучено большое количество неполадок, которые выявились, подрядчик должен устранить. Это одна из тем. В публичном пространстве можно наблюдать за действиями, которые происходят после этого совещания. Шайхразиев докладывал в целом о ситуации, как проводится работа, обычный доклад по итогам», — пояснила спикер Кремля.

Финансовые потери и госдолг

Галимова также прокомментировала заседание по бюджету в Набережных Челнах, где выяснилось, что город может недополучить 20 млрд рублей: «Президент республики еще до момента, когда обсуждался вопрос о выводе налогов, занимался этим вопросом. Интенсивные переговоры велись в том числе на уровне федерального Минфина, как смягчить ситуацию. Как только решение будет принято, оно обязательно будет озвучено».

В части вопроса о госдолге республики представитель Кремля сообщила, что президент регулярно проводит совещания с финансовыми органами: «Цифра не является сенсационной, уже определенное количество лет стабильна, связана с теми кредитами, которые брали. У нас есть отдельная программа реструктуризации долга, была принята в тот момент, когда стоял вопрос, как выплачивать эти долги. Каких-то рисков и опасений, что возникнут проблемы с долговой нагрузкой, нет. Несмотря на существование госдолга, идет осуществление целого пула программ. 90% с небольшим доходной части бюджета покрывают госпрограммы, это 256 млрд рублей в этом году, более 30 программ. Данный госдолг никакие ограничения не накладывает. План по реструктуризации есть и давно принят, будет осуществляться».

Речь также зашла о проблеме, поднятой накануне на заседании профильного комитета в Госсовете РТ, где говорили о потерях аграриев из-за снижения закупочных цен на молоко. Фото Марии Горожаниновой

Аграриев поддержат

Речь также зашла о проблеме, поднятой накануне на заседании профильного комитета в Госсовете РТ, где говорили о потерях аграриев из-за снижения закупочных цен на молоко: «Традиционно профильное министерство обращается в адрес президента с проблемой. В начале года президентом уже было принято решение их поддержать. Совершенно уверена, что если возникнет такая необходимость, то решение будет пролонгировано. Но опять же инициатива должна поступить от профильного министерства. Вопросы сельского хозяйства на особом внимании. Президент заслушивает в еженедельном режиме проблемные ситуации», — ответила Галимова на вопрос «Реального времени».

Президент провел личную беседу с Бургановым

Скандал с высказыванием Рафиса Бурганова, заявившего, что учитель может при необходимости поставить родителей на колени, не утихает. Из Центрального исполнительного комитета «Единой России» родители получили ответ, что с министром провели беседу: «Это была персональная беседа, на которой я не присутствовала. Что касается проверки прокуратуры, давайте дождемся экспертизы (по высказыванию, — прим. ред.), сейчас говорить, пока проводится проверка, не совсем корректно с нашей стороны. Президент регулярно в еженедельном режиме встречается со всеми министрами, это не просто отдельно кого-то пригласить в кабинет. В рабочем режиме они регулярно встречаются, поэтому в рамках такой очередной рабочей встречи (прошла беседа, — прим. ред.)», — сообщила Галимова.

Можно было найти компромисс

Лилия Галимова прокомментировала скандал с бассейном «Акварена», где пожилую мусульманку в буркини не пустили в бассейн, ссылаясь на внутренние правила: «Повлиять на коммерческую организацию мы никак не можем. С точки зрения вопросов морали, думаю, в таких ситуациях всегда можно найти компромисс. Можно было поступить гораздо лояльнее по отношению к человеку», — заявила Галимова, добавив, что вопрос взят на контроль аппаратом президента, в любом случае, вся ситуация на контроле.

Галимова затруднилась ответить, рассматривается ли вопрос о введении минимального срока, в течение которого многоквартирный дом может управляться той или иной структурой. Фото Юлии Косолапкиной



Экспертиза МСЗ и конфликт на Завойского

Представитель казанского Кремля сообщила, какие экспертизы предстоят по вопросу стройки МСЗ: «Мы также можем использовать те данные (двух общественных экспертиз, — прим. ред.), чтобы провести международную экспертизу. Не вижу препятствий, чтобы после Главгосэкспертизы проводить свою экспертизу. В каком смысле она ни на что не повлияет? Для нас важно знать, что объект безопасен. В ближайшее время, как только пройдут документационные процедуры, осуществим экспертизу, о которой говорили, и озвучим всю информацию».

По ситуации с домом на Завойского, 25, где УК и ТСН борются за управление домом, из-за чего на жильцов напали, Галимова затруднилась ответить, рассматривается ли вопрос о введении минимального срока, в течение которого многоквартирный дом может управляться той или иной структурой: «Наши профильные депутаты могли бы разъяснить правоприменительную практику, есть смысл отправить запрос депутатам, чтобы они этот момент внесли на рассмотрение в повестку по изменению законодательства».