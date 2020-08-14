Рустам Минниханов: «Школы мы строим не для того, чтобы они стояли — максимально дети должны быть в школе»

1 сентября начнется с линеек



Новый учебный год планируется начать 1 сентября в очном формате с соблюдением всех санитарных мер, сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов на августовском совещании работников образования и науки в Елабуге. Однако, как выяснило «Реальное время», в школах в этот день пройдут традиционные линейки — с соблюдением социальной дистанции.

На августовском педсовете говорили о трудностях карантинного режима, мерах по повышению доступности и качества школьного образования, успехах в создании на территории Татарстана школ будущего — полилингвальных комплексов, и усилиях, необходимых для реализации всех возможностей, которые дает для гармоничного развития образование.

— Сегодня в республике многое делается в части модернизации образовательной сферы. Наша задача — обеспечить равные образовательные возможности для всех детей.

Пять процентов — «без языка»

Однако, как ни щедра рука дающего знания, их надо еще суметь взять. И вот тут, судя по цифрам, которые привел в своем докладе министр образования — заместитель премьер-министра Татарстана Рафис Бурганов, имеются определенные сложности.

В частности, выяснилось, что в 10-й класс перешло менее половины выпускников 9-х — 46%. Из получивших аттестаты 37315 девятиклассников в школе продолжат обучение 17112, а 20176 намерены поступить в средние профессиональные образовательные учреждения. Есть, впрочем, и такие, которые вовсе не получили документа об основном общем образовании — таких 51 человек.

11-й класс, сообщил Рафис Бурганов, этим летом окончили почти 17 тысяч человек, свыше 15 тыс. из них сдавали ЕГЭ.

— По-прежнему, — заметил он, — результаты ЕГЭ татарстанских школьников выше среднероссийских показателей, но дистанционное обучение сказалось на результатах почти по всем предметам естественно-математического цикла. Относительно самих себя результаты по профильной математике, химии, биологии, информатике и ИКТ снизились… увеличилось количество выпускников, не преодолевших минимальный порог. Например, почти 13 процентов выпускников, выбравших профильную математику, не преодолели минимальный порог в Кайбицком районе, по 6 процентов — в Черемшанском и Тюлячинском районах, по 5 — в Казани и Альметьевском районе.

«Хромают» практические навыки и русский язык

Рафис Бурганов выразил озабоченность недостаточно высоким уровнем функциональной грамотности татарстанских школьников: мониторинг функциональной грамотности, начатый в республике в 2019 году в рамках инновационных проектов Минпросвещения РФ, показал, что «как российские, так и татарстанские школьники сильны в области предметных знаний, но у них не сформированы навыки их использования для решения широкого диапазона жизненных задач». Сейчас, сообщил министр, 1,5 тысячи учителей Татарстана по инициативе Минпросвещения России проходят обучение, «в том числе в области формирования функциональной грамотности обучающихся».

Особо выделил министр проблему с изучением юными гражданами Российской Федерации государственного языка:

— Несмотря на высокий уровень подготовки выпускников республики по русскому языку, есть районы, в которых по этому предмету не преодолён минимальный порог: в Кайбицком районе это — 5 процентов выпускников, в Апастовском — 2 процента, по 1 проценту — в Тетюшском и Высокогорском районах.

Горячая пища — плюсом к духовной

На совещании много говорилось о хорошем — о достижениях татарстанских школьников на олимпиадах, а школ и педагогов — на различных конкурсах. В частности, прозвучало, что в сотню лучших школ России, согласно рейтингу агентства РАЭКС-Аналитика (по числу выпускников, поступивших в лучшие вузы России) вошли пять школ из Татарстана:

лицей № 131 Вахитовского района Казани,

IT-лицей КФУ

лицей им. Лобачевского,

лицей-интернат № 2 Московского района Казани

лицей № 2 г. Альметьевска.

Но, пожалуй, самой важной информацией стали новости о бесплатном питании младшеклассников и о новых детсадах и школах.

— В следующем учебном году более 209 тысяч школьников первого-четвертого классов будут обеспечены горячим питанием за счет средств республиканского и федерального бюджетов, — сообщил Рафис Бурганов.

По его словам, предполагается, что в 2020 году 209235 младшеклассников будут получать бесплатные горячие обеды общей стоимостью 859,9 млн. рублей (более половины суммы — 498,8 млн. — поступит на эти цели из федерального бюджета). В 2021 году на эти цели обещают выделить 2225,7 млн (1290,9 — из бюджета РФ), в 2022 — 2348,7 млн. (1361,1 млн. — из бюджета РФ).

— За последние два года в рамках национального проекта «Демография» [в Татарстане] построено 30 новых детских садов более чем на 6 тысяч новых мест, из них половина в ясельных группах, сообщил Рафис Бурганов. — На строительство детских садов выделено около 5,5 миллиарда рублей, из которых более 4 миллиардов — средства республиканского бюджета. В 2020 году планируется создать более 5 тысяч мест, в том числе 2,5 тысячи — для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. В последующие годы планируется создать еще более 5 тысяч мест.

«Поддержите психолога!»

Попросил поддержки у Рустама Минниханова высокий московский гость, принявший участие в нынешнем августовском педсовете — президент Российской академии образования Юрий Зинченко. Похвалив Татарстан за «удачный пример» педагогического образования, которое дает КФУ — «классический университет», он напомнил о психологических трудностях, которые участники образовательного процесса пережили на дистанционном обучении и обратился к президенту Татарстана:

— Если бы Рустам Нургалеевич поддержал грант… можно ли попросить? Есть большой перечень грантов, которые вы поддержали — «Лучший директор», «Лучший педагог»… «Лучший педагог-психолог» — если бы вот это было, это бы тоже очень поддержало психологов в школе, потому что психологическое сопровождение оказалось крайне важным в период пандемии…

— Вот уже записали, в резолюцию сейчас добавим, — откликнулся президент. — Ваше предложение принято.

К слову сказать, психологическая поддержка татарстанских школьников, судя по сказанному Рафисом Бургановым на «педсовете», ничуть не менее важна, чем повышение качества обучения. Согласно данным мониторинга психологической безопасности молодежной среды, в 2019 году 7,48 % школьников испытывают страх (в 2018 — 7,12%), 11,65% — тревогу (в 2018 — 10,79%), а 24,51% — желают уехать в другую страну (в 2018 — 23,15%).

А самый высокий уровень агрессии и депресси отмечен в Вахитовском районе Казани (1,452 и 1,839 соответственно), Бавлинском районе республики (1,356 и 1,841) и Московском районе Казани (1,334 и 1,831).

К знаниям и согласию

О необходимости более серьезный усилий по сохранению родного языка, а также о важности и успехах в работе по созданию в республике сети полилингвальных школ «Адымнар — путь к знаниям и согласию» говорил на совещании Государственный советник РТ Минтимер Шаймиев.

— В Татарстан бок о бок живут представители 173 национальностей. К.райне важно сохранить и развивать межнациональное и межкультурное согласие, воспитать молодое поколение воспринимающим разнообразие языков и культур, готовым дорожить своим историческим наследием.

Государственный советник Татарстана напомнил, что с внесенными изменениями российская конституция гарантирует право на изучение, сохранение и развитие родного языка:

— Хочется быть уверенным, что данное положение конституции страны будет неукоснительно реализовано. Надеемся, что ни одно государственное ведомство на этот раз, отныне, не позволит себе не выполнять основной закон Российской Федерации! Я думаю, больше вольностей со стороны федеральных органов не повторится, иначе это необъяснимым становится. Даже чтобы учебники на национальных языках стали не пособиями, а учебниками — сколько мы боролись за это.

Минтимер Шаймиев напомнил, что 1 сентября вступают в силу поправки в российский закон об образовании, и до 1 сентября 2021 года у школ, колледжей и вузов будет время для того, чтобы подготовить новые рабочие программы для преподавания родного языка.

Также он сообщил о том, что полилингвальные школы Республики Татарстан получат загородные образовательные кампусы, где дети смогут «учиться и отдыхать», а также свежие педагогические кадры, которые подготовит КФУ, куда в этом году целевым образом принято 150 абитуриентов — будущих учителей.

«Сколько раз вам говорить!»



Заключительную речь на совещании Рустам Минниханов начал с наболевших проблем:



— Главным для нас было и остается обеспечение качественного образования, его доступность… Медленно решаются вопросы выравнивания качества образования. К сожалению, одиннадцать школ в республике из Кайбицкого, Камско-Устьинского, Нижнекамского муниципальных районов, городов Челны и Казань по результатам диагностического комплексного исследования второй год подряд входят в список с низкими результатами.

Он напомнил, что в 74 школах республики Рособрнадзором зарегистрирована «необъективн6ость оценочных процедур». Больше всего таких школ в Нижнекамском районе — 8.

Еще одна проблема — трудоустройство выпускников школ, учреждений среднего профессионального образования и вузов.

— Следует организовать тесное взаимодействие Министерства образования и науки и Министерства труда, занятости и социальной защиты, муниципальных центров занятости с организациями и предприятиями для решения данного вопроса.

Коснулся президент и «языкового вопроса»:

— Формальное отношение к изучению родных языков наблюдается в Верхнеуслонском, Сармановском, Нурлатском, Чистопольском, Азнакаевском, Бавлинском, Бугкльминском, Лениногорском, Альметьевском районах… Об этом мы постоянно вам говорим, но непонятно, как вы реагируете!

А в самом конце «педсовета», уже раздав награды учителям и руководителям учебных заведений, президент Татарстана поздравил присутствующих с учебным годом и добавил:

— Школы мы строим не для того, чтобы они стояли… Максимально дети должны быть в школе!



Инна Серова