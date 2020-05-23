Задержанный проректор КФУ на допросе заявил о невиновности

Сегодня истекают 48 часов с момента задержания проректора Казанского федерального университета Дмитрия Пашина. По данным источников «Реального времени», следствие намерено обратиться в суд с ходатайством о его аресте.



Накануне Пашина официально допросили в Следкоме в качестве подозреваемого по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Оно было возбуждено в отношении неустановленных лиц и связано с уже расследуемым делом ректора КНИТУ-КХТИ, бывшим гендиректором технопарка «Идея» Сергеем Юшко.

Как удалось выяснить «Реальному времени», в новом деле фигурирует история 2013 года о финансовом участии «Идеи» в проекте по созданию установки для интенсификации нефтедобычи. Претензии силовиков связаны с перечислением со счета технопарка 15 млн рублей фирме-разработчику, но не напрямую, а через через компанию, которую на тот момент возглавлял Пашин. По версии силовиков, деньги были похищены.

По данным источников «Реального времени», сам проректор на допросе подчеркивал — решение о вложении средств принималось учредителями и советом директоров ЗАО «Инновационно-промышленный технопарк «Идея», а в проекте по созданию установки участвовало несколько организаций.

Адвокат задержанного Тамара Харина сообщила «Реальному времени», что ее клиент подтвердил факт перечисления средств и заявил, что ничего противоправного в его действиях не было.

О задержании Пашина стало известно накануне. Следком по РТ, не вдаваясь в фабулу дела, обнародовал версию о причастности проректора КФУ к хищению средств по делу ректора КНИТУ-КХТИ.

Сам ректор Юшко ранее попал под домашний арест по делу с ущербом 8 млн рублей. Следствие считает эту сумму похищенной из бюджета вследствие незаконного получения зарплаты за 13 лет совместительства должностей в КХТИ и технопарке на условиях полной занятости. История инвестиций в ноу-хау для нефтедобычи и деятельность технопарка в фабуле первого дела не упоминалась.