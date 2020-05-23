В Казани суд отказал в аресте проректора КФУ

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Отказался арестовывать проректора Казанского федерального университета сегодня Советский райсуд Казани. Дмитрия Пашина подозревают в причастности к двум эпизодам мошенничества и служебному подлогу по делу ректора КНИТУ-КХТИ Сергея Юшко, сообщают источники «Реального времени».



Следователь второго отдела Следкома по РТ Вадим Максимов сегодня просил о заключении подозреваемого под стражу. Представитель прокуратуры предложил ограничиться домашним арестом.

Сам задержанный Дмитрий Пашин и его адвокат Тамара Харина возражали против крайней меры, полагая, что подозрения необоснованны и настаивая, что заинтересованный в своем оправдании профессор КФУ мешать следствию не будет.

Судья Марат Хаертдинов посчитал нужным отклонить ходатайство следствия полностью.

В новом деле фигурирует история финансового участия технопарка «Идея» под руководством Сергея Юшко в проекте по созданию пульсационной установки для интенсификации добычи нефти. Предварительно установлено, что в 2013-м году «Идея» перечислила 15 млн рублей через возглавляемый Пашиным Центр нанотехнологий РТ в адрес фирмы-разработчика установки «Инжетех». Эти средства силовики считают похищенными.

Накануне на допросе Пашин отрицал причастность к каким-либо незаконным действиям. Отметим, что первый фигурант дела Юшко помещен под домашний арест.