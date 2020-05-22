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Проректора КФУ по инновациям задержали по делу ректора КХТИ

13:45, 22.05.2020 2
Проректора КФУ по инновациям задержали по делу ректора КХТИ
Фото: kpfu.ru

Как сообщают источники «Реального времени», в Казани задержан проректор по цифровой трансформации и инновационной деятельности Дмитрий Пашин. Уголовное дело в Следкоме по РТ возбуждено по статье о мошенничестве.

К Пашину домой накануне утром наведались сотрудники УФСБ по РТ, после чего он был доставлен для проведения следственных действий во 2-й отдел по особо важным делам Следкома по РТ.

В СК уже подтвердили информацию о задержании, отметив, что претензии к проректору КФУ появились в ходе расследования дела ректора КНИТУ-КХТИ Сергея Юшко.

По версии следствия, задержанный может быть причастен к хищению средств технологического вуза.

Пост проректора КФУ Пашин занимает с декабря 2017-го. Ранее в течение пяти лет возглавлял Центр нанотехнологий РТ.

Напомним, Юшко с 30 апреля находится под домашним арестом. Вину в афере с получением зарплаты декана и завкафедрой в размере 8 млн рублей он не признает.

Справка

Дмитрий Михайлович Пашин

  • Родился 19 мая 1963 года в г. Москве.
  • Кандидат технических наук по специальности 05.13.05 «Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления» (1993).
  • Доктор технических наук по специальности 05.13.01 «Системный анализ, обработка и управление информацией» (2002).
  • Профессор (с 2004).
  • С 1986 по 2017 г. — инженер, ст. инженер, младший научный сотрудник, научный сотрудник, ст. преподаватель, профессор Казанского национального исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева-КАИ.
  • С 1996 по 2009 г. — генеральный директор Совместного российско-британского предприятия «Татнефтехим-Солвалюб».
  • С 2008 по 2015 г. директор Научно-образовательного центра «Нанотехнологии и наноматериалы», заместитель директора по научной работе Научно-исследовательского института «Нанотехнологии и наноматериалы» Казанского национального исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева (КАИ).
  • С 2009 по 2013 г. генеральный директор компании «Инхимпром».
  • С 2012 г. по 2017 г. генеральный директор Центра нанотехнологий РТ — «Центр трансфера технологий».

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 14:02
    Похоже ленинско-сталинская марксистская "наука и образование" окончательно прогнили - профессора и доктора наук переродились в мошенников и жуликов.
    как это не печально звучит.
    Не все, конечно.
    Но многие...
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    Анонимно 14:32
    Не в тему реплика.
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