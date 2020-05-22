Проректора КФУ по инновациям задержали по делу ректора КХТИ

Как сообщают источники «Реального времени», в Казани задержан проректор по цифровой трансформации и инновационной деятельности Дмитрий Пашин. Уголовное дело в Следкоме по РТ возбуждено по статье о мошенничестве.



К Пашину домой накануне утром наведались сотрудники УФСБ по РТ, после чего он был доставлен для проведения следственных действий во 2-й отдел по особо важным делам Следкома по РТ.

В СК уже подтвердили информацию о задержании, отметив, что претензии к проректору КФУ появились в ходе расследования дела ректора КНИТУ-КХТИ Сергея Юшко.

По версии следствия, задержанный может быть причастен к хищению средств технологического вуза.

Пост проректора КФУ Пашин занимает с декабря 2017-го. Ранее в течение пяти лет возглавлял Центр нанотехнологий РТ.

Напомним, Юшко с 30 апреля находится под домашним арестом. Вину в афере с получением зарплаты декана и завкафедрой в размере 8 млн рублей он не признает.