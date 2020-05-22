Проректора КФУ по инновациям задержали по делу ректора КХТИ
Как сообщают источники «Реального времени», в Казани задержан проректор по цифровой трансформации и инновационной деятельности Дмитрий Пашин. Уголовное дело в Следкоме по РТ возбуждено по статье о мошенничестве.
К Пашину домой накануне утром наведались сотрудники УФСБ по РТ, после чего он был доставлен для проведения следственных действий во 2-й отдел по особо важным делам Следкома по РТ.
В СК уже подтвердили информацию о задержании, отметив, что претензии к проректору КФУ появились в ходе расследования дела ректора КНИТУ-КХТИ Сергея Юшко.
По версии следствия, задержанный может быть причастен к хищению средств технологического вуза.
Пост проректора КФУ Пашин занимает с декабря 2017-го. Ранее в течение пяти лет возглавлял Центр нанотехнологий РТ.
Напомним, Юшко с 30 апреля находится под домашним арестом. Вину в афере с получением зарплаты декана и завкафедрой в размере 8 млн рублей он не признает.
Справка
Дмитрий Михайлович Пашин
- Родился 19 мая 1963 года в г. Москве.
- Кандидат технических наук по специальности 05.13.05 «Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления» (1993).
- Доктор технических наук по специальности 05.13.01 «Системный анализ, обработка и управление информацией» (2002).
- Профессор (с 2004).
- С 1986 по 2017 г. — инженер, ст. инженер, младший научный сотрудник, научный сотрудник, ст. преподаватель, профессор Казанского национального исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева-КАИ.
- С 1996 по 2009 г. — генеральный директор Совместного российско-британского предприятия «Татнефтехим-Солвалюб».
- С 2008 по 2015 г. директор Научно-образовательного центра «Нанотехнологии и наноматериалы», заместитель директора по научной работе Научно-исследовательского института «Нанотехнологии и наноматериалы» Казанского национального исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева (КАИ).
- С 2009 по 2013 г. генеральный директор компании «Инхимпром».
- С 2012 г. по 2017 г. генеральный директор Центра нанотехнологий РТ — «Центр трансфера технологий».
комментарии
как это не печально звучит.
Не все, конечно.
Но многие...