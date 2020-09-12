Опрос предпринимателей: возникало ли у вас желание переехать за границу на ПМЖ?

Я часто ездил в Америку, потому мы изготавливаем радиоуправляемые рекламные дирижабли, которые летают над полем во время хоккейных, баскетбольных матчей. Их заказываем в США. И я думал о том, смогу ли жить в США, но нет. Мне интересна Америка как страна, как там работают бизнес-идеи. Но я понял, что Россия настолько большая страна, что легче здесь реализовать идеи, привезенные из-за границы. Как у меня и получилось с дирижаблями. Рынок в Америке перенасыщен, там большая конкуренция.

За границей хорошо отдыхать, о жизни там я не задумывался серьезно. Я бы не стал давать оценку людям, которые хотят уехать. Я не знаю, что будет завтра, вчера уже прошло. А что будет завтра время покажет. Многие говорят о высоком уровне зарплат за границей, но там и высокий уровень проживания.