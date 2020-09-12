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Опрос предпринимателей: возникало ли у вас желание переехать за границу на ПМЖ?

00:00, 12.09.2020 Сюжет: Бизнес-задачник «Реального времени»
Опрос предпринимателей: возникало ли у вас желание переехать за границу на ПМЖ?
Фото: travel-picture.ru

Переехать за границу на постоянное место жительство хотели бы 16% россиян: так они ответили на недавний опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения. Стимулом для переезда жители России назвали высокие зарплаты, пенсии и пособия. «Реальное время» узнало у предпринимателей, хотели бы они переехать за границу и смогли бы там развить свой бизнес.

Более 80% граждан России не выражают желания менять страну проживания, а 16% россиян хотели бы переехать за границу на постоянное место жительства (ПМЖ), говорится в недавнем опросе ВЦИОМа. Среди основных причин принятия решения о переезде — более высокий уровень жизни, зарплат, пенсий и пособий в зарубежных странах. Возникало ли у вас желание переехать за границу на ПМЖ? Если да, то почему? Чем вы могли бы заниматься за границей? И смогли бы там развить свой бизнес?

  • Александр Ткачев

    Александр Ткачев генеральный директор компании IQ300

    Желания переехать за границу на ПМЖ не возникало. Я патриот своей страны, люблю русских людей. Сменить место локации, потому что где-то лучше жизнь, — так себе аргумент. Если не прилагать усилий, то везде будет плохо. Чтобы развивать бизнес в другой стране, надо понимать культурологический аспект, разницу в менталитетах, как люди там относятся к услуге, которую хочется развить. У меня есть открытая компания в Штатах. ИТ-бизнес не очень привязан к локации. Наверно, я бы смог за границей работать, не составляет больших проблем управление бизнес-процессами на расстоянии, но на ПМЖ не стал бы переезжать. Я пока не вижу другой страны, где бы хотел жить постоянно, кроме России.

  • Александр Лозовский

    Александр Лозовский директор розничной сети «Ситилинк»

    Желание не возникало, потому что я не вижу приложения собственных знаний и идей за границей. Я понимаю, что здесь востребован, а там вряд ли буду. Это если говорить о прагматичной стороне, а если брать морально-этическую, то есть привязанность к стране.

  • Андрей Ермолаев

    Андрей Ермолаев генеральный директор компании Global Media

    Я часто ездил в Америку, потому мы изготавливаем радиоуправляемые рекламные дирижабли, которые летают над полем во время хоккейных, баскетбольных матчей. Их заказываем в США. И я думал о том, смогу ли жить в США, но нет. Мне интересна Америка как страна, как там работают бизнес-идеи. Но я понял, что Россия настолько большая страна, что легче здесь реализовать идеи, привезенные из-за границы. Как у меня и получилось с дирижаблями. Рынок в Америке перенасыщен, там большая конкуренция.

    За границей хорошо отдыхать, о жизни там я не задумывался серьезно. Я бы не стал давать оценку людям, которые хотят уехать. Я не знаю, что будет завтра, вчера уже прошло. А что будет завтра время покажет. Многие говорят о высоком уровне зарплат за границей, но там и высокий уровень проживания.

  • Рим Сафиуллин

    Рим Сафиуллин директор «Генезис групп»

    Да, возникало, но не потому что мы живем в плохой стране. Россия замечательная страна, но у меня растут дети, и с ранних лет хочется привить им понимание, что можно сильно не привязываться к одному месту. Границы шире, чем одна страна, и можно жить в разных государствах. Мир глобальный, и неправильно не замечать, как развиваются конкуренты в других странах в твоей индустрии. Мы изучаем иностранные рынки, чтобы транслировать опыт в бизнес. Нам интересен и опыт технологичных компаний с новыми решениями, и в телемедицине. Уже сейчас у нас много клиентов из других стран, потому что русскоязычные граждане живут по всему миру.

  • Анастасия Сорокина

    Анастасия Сорокина владелец и руководитель бренда «Сорокина»

    У меня возникало желание уехать для развития кругозора. За границей я занималась бы тем же, чем и сейчас. Важно уметь адаптироваться к любым ситуациям. Всегда кажется, что лучше там, где нас нет, но это неправда. Ты все равно уезжаешь с багажом, который в твоей голове. Есть примеры из жизни, когда люди уезжали к черту на куличках, но в итоге находили там ровно такую жизнь, какая у них была в России. Единственное, важна специфика направления для развития. Если ты инструктор по горным лыжам, то надо ехать туда, где всегда снег.

  • Айдар Гузаиров

    Айдар Гузаиров генеральный директор группы компаний InnoSTage

    Не помню, чтобы такое желание возникало. Сейчас хочется из России развить бизнес за рубежом. И я верю, что это удастся сделать, благодаря тому, что за границей ценят российских программистов. У меня вызывает вопросы возможность открыть бизнес в другой стране. Наверное, тоже можно, нет готового рецепта. Но возможностей в России развить компанию и работать потом за границей больше. Нас интересует сотрудничество с азиатскими странами, они ближе к нам по менталитету и технологиям.

  • Артур Баширов

    Артур Баширов генеральный директор «Технократии»

    ВЦИОМ не тех опрашивают, потому что желающих уехать много. Хорошо там, где нас нет. В каждом регионе есть свои возможности. В другой стране я бы смог развить свой бизнес, но с какой-то поправкой на ветер. В каждом регионе свои особенности, которые влияют на работу: свой менталитет, законодательство, условия для бизнеса. У меня была цель и задачи создать международную компанию. Я всегда рассматривал возможности поработать где-то еще, но не с целью переезда, а чтобы открыть там филиал. Например, в США у нас работает лаборатория по прототипированию продуктов, был филиал в Китае.

  • Камиль Шайдаров

    Камиль Шайдаров директор ООО УК «Пассаж»

    Я занимаюсь строительством и реконструкцией объектов культурного наследия. Думаю, что в любой стране смогу найти работу. Желание переехать возникало. У меня дочь живет в Лос-Анджелесе, сын жил в Англии, потом в Америке, вернулся. Мне знакомы эти страны, условия приобретения там недвижимости, но я привязан к России тем, что много лет веду ремонтно-реставрационные работы в Чернояровском пассаже. Семь тысяч квадратных метров площадей возвращаю из руин в работоспособное состояние.

    Я привязан к Казани, к земле, недвижимости и уехать никуда не могу. К тому же последние события в Америке: бунты чернокожих, пожары в Калифорнии, — отбивают желание переезда. Высокие пособия в США мне неинтересны, тем более если ты хочешь заниматься бизнесом за границей, то зачем тебе пособие.

Екатерина Харитонова
ОбществоБизнесКейс Татарстан

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