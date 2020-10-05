ООО Инностейдж
Общая информация
Группа компаний «InnoSTage» является поставщиком услуг в области информационной безопасности, системной интеграции, разработки информационных систем и бизнес-решений.
Юридическое лицо образовано 5 декабря 2019 года.
Руководитель — Гузаиров Айдар Фаилевич.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420015, ул. Подлужная, 60
- Телефон: (843) 567-42-90
- Email: Info@innostage-group.ru
- Сайт: https://innostage-group.ru/
Дата последнего обновления: 05.10.2020