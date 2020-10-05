Список компаний

ООО Инностейдж

IT-компании

Общая информация

Группа компаний «InnoSTage» является поставщиком услуг в области информационной безопасности, системной интеграции, разработки информационных систем и бизнес-решений.

Юридическое лицо образовано 5 декабря 2019 года.

Руководитель — Гузаиров Айдар Фаилевич.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420015, ул. Подлужная, 60
  • Телефон: (843) 567-42-90
  • Email: Info@innostage-group.ru
  • Сайт: https://innostage-group.ru/

Дата последнего обновления: 05.10.2020

Прикрепленные материалы


Если вы нашли ошибку, напишите нам