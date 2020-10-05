Гузаиров Айдар Фаилевич

Общая информация

Родился 13 сентября 1973 года в Казани.

Образование

1996 г. — окончил КГТУ им. А. Н. Туполева по специальности «прикладная математика».

Трудовая деятельность

С 1996 г. — работал в компании ICL-КПО ВС.

С 2006 г. — возглавил подразделение — Центр Системных технологий, входящее в ГК ICL.

В 2009 г. — назначен заместителем генерального директора по развитию бизнеса ICL-КПО ВС.

2015-2019 гг.— генеральный директор компании ICL Системные технологии, резидента ОЭЗ «Иннополис».

С 2019 г. основал и возглавил группу компаний «InnoSTage».

Награды и звания

Медаль «В память 1000-летия Казани»;

Медаль за вклад в подготовку и проведение XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 в Казани;

Медаль ФСТЭК России «За укрепление государственной системы защиты информации» I степени и II степени;

Лауреат конкурса Правительства республики Татарстан «Руководитель года» в номинации «За высокую конкурентоспособность»;

Имеет почетное звание «Заслуженный работник информатизации и связи Республики Татарстан»;

По указу президента Республики Татарстан от 16 мая 2018 года входит в состав Межведомственной комиссии Совета Безопасности РТ по Информационной Безопасности.

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