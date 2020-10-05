Гузаиров Айдар Фаилевич
Общая информация
Родился 13 сентября 1973 года в Казани.
Образование
1996 г. — окончил КГТУ им. А. Н. Туполева по специальности «прикладная математика».
Трудовая деятельность
С 1996 г. — работал в компании ICL-КПО ВС.
С 2006 г. — возглавил подразделение — Центр Системных технологий, входящее в ГК ICL.
В 2009 г. — назначен заместителем генерального директора по развитию бизнеса ICL-КПО ВС.
2015-2019 гг.— генеральный директор компании ICL Системные технологии, резидента ОЭЗ «Иннополис».
С 2019 г. основал и возглавил группу компаний «InnoSTage».
Награды и звания
Медаль «В память 1000-летия Казани»;
Медаль за вклад в подготовку и проведение XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 в Казани;
Медаль ФСТЭК России «За укрепление государственной системы защиты информации» I степени и II степени;
Лауреат конкурса Правительства республики Татарстан «Руководитель года» в номинации «За высокую конкурентоспособность»;
Имеет почетное звание «Заслуженный работник информатизации и связи Республики Татарстан»;
По указу президента Республики Татарстан от 16 мая 2018 года входит в состав Межведомственной комиссии Совета Безопасности РТ по Информационной Безопасности.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Адрес: 420015, Казань, ул. Подлужная, 60
- Телефон: (843) 567-42-90
- Email: Info@innostage-group.ru
- Сайт: https://innostage-group.ru/
Дата последнего обновления: 05.10.2020