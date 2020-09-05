Опрос предпринимателей: ощущаете ли вы возвращение криминальных 90-х?

Ничто в том же виде не возвращается. Всегда возвращается по спирали, но уже качественно на другом уровне. Возможно, сейчас мы проходим спираль 90-х, но качественно иначе. Тогда было много молодых людей, не устроенных профессионально, из глубинок, рабочих районов. Я сам вырос в одном из таких районов, поэтому видел это изнутри. Быт неустроенный, отцы выпивающие, которые не могут найти увлечений после работы, вечно уставшие мамы. Тогда молодежь легко попадала под влияние криминальных объектов, которые ими руководили.

Сейчас другой виток. Преступность проникает во власть. Во многих случаях власти не угодно, чтобы люди развивались в бизнесе и создавали конкуренцию их синдикатам, кланам, в которые проникли родственные круги. Кто обладает властью, могут легко влиять на правоохранительные структуры и убрать, кого угодно. Один из таких примеров отравление Алексея Навального.