Опрос предпринимателей: ощущаете ли вы возвращение криминальных 90-х?
Резонансное убийство предпринимателя Евгения Деданина в Бугульме всколыхнуло деловую среду не только Татарстана, но и России. Уж слишком оно похоже на преступления, совершаемые криминальными группировками в прошлом. К тому же отголоски той эпохи частенько напоминают о себе во время кризисов в стране — растет число угроз и нападений на представителей МСБ. Здесь можно вспомнить и нападение на другого татарстанского предпринимателя Михаила Скоблионка, которому подкинули бомбу в офис. Часть опрошенных «Реальным временем» бизнесменов считают случай с бугульминским коллегой скорее исключением из правил, однако остальные склонны видеть в подобных явлениях возвращение 90-х. Подробнее — в субботнем бизнес-задачнике.
На этой неделе в Бугульме произошло громкое убийство — застрелили по месту работы бизнесмена Евгения Деданина. Как вы считаете, возвращаются ли 90-е годы? Что вы думаете о подобном явлении?
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Ильгиз Камалеев генеральный директор компании «АТМ Волга»
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Ничто в том же виде не возвращается. Всегда возвращается по спирали, но уже качественно на другом уровне. Возможно, сейчас мы проходим спираль 90-х, но качественно иначе. Тогда было много молодых людей, не устроенных профессионально, из глубинок, рабочих районов. Я сам вырос в одном из таких районов, поэтому видел это изнутри. Быт неустроенный, отцы выпивающие, которые не могут найти увлечений после работы, вечно уставшие мамы. Тогда молодежь легко попадала под влияние криминальных объектов, которые ими руководили.
Сейчас другой виток. Преступность проникает во власть. Во многих случаях власти не угодно, чтобы люди развивались в бизнесе и создавали конкуренцию их синдикатам, кланам, в которые проникли родственные круги. Кто обладает властью, могут легко влиять на правоохранительные структуры и убрать, кого угодно. Один из таких примеров отравление Алексея Навального.
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Андрей Балта основатель, владелец компании «Промвест»
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С каждым днем социальная напряженность только нарастает и жить становится тяжелее. Связано это в том числе и с пандемией, и экономической ситуацией. Но в любом случае повтора 90-х не будет, так как контроля стало больше. Но такие отголоски прошлого иногда будут происходить.
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Равиль Гибадуллин генеральный директор компании VIPelectronics
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Возврата к 90-м годам нет. Службы безопасности, МВД работают более слаженно и оперативно, чем тогда. Я не вижу возможности для возвращения к тому времени. Это единичные случаи. Больше исключение из правила, чем его подтверждение.
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Максим Федоров генеральный директор сети медицинских центров сложной офтальмологии «Конкор»
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Тут сложно говорить, потому что много версий. Непонятно, это заказное убийство действующих конкурентов по бизнесу или личная месть. Говорить о том, что начались 90-е, я бы не стал. Они не заканчивались. Разве с начала нулевых и до 2020-го года не было убийств? Каждый день что-то происходит.
Если тогда было четко понятно, кто бандит, а кто милиционер, то сейчас нет. К примеру, в ситуации с Алексеем Навальным Ангела Меркель косвенно обвиняет в отравлении государство. Я не исключаю, что это может быть диверсия европейских спецслужб. Поэтому, основываясь на одном событии, нельзя говорить о таком глобальном явлении, как 90-е. И то, что произошло с Евгением Деданиным, конечно, несправедливо. Мои соболезнования родным и близким.
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Ирина Толмачева гендиректор ООО «Коттедж-центр»
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Я ощущаю, что люди становятся намного агрессивнее, раздражительнее, чем это было в 2007—2008 году. И они больше способны на силовую негативную реакцию. Люди недовольны властью, теми, кто в жизни чего-то добился. Эта агрессия — реакция на экономическое состояние общества. Если в республике эта ситуация более-менее гладкая, то за ее пределами проявления агрессии можно видеть во всех слоях общества. И для молодежи, которая не хочет работать, а хочет зарабатывать деньги, убить за небольшую сумму — норма жизни. Если не воспитывать подрастающее поколение, не вкладывать денежные средства в профессиональное обучение, если заново не настраивать людей на работу, а не на получение быстрой прибыли, то 90-е годы обязательно вернутся.
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Наиль Забиров председатель совета директоров ГК «Плезир»
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Криминал появляется, когда возникает нищета. Тогда люди могут сделать все, ради наживы. В 90-е годы, когда криминал расцветал махровым цветом, у людей вообще не было денег. Государственное стало ничьим. Сегодня эта ситуация не повторится, потому что власть достаточно сильная. В 90-е без денег остались и милиция, и армия. Сейчас они получают зарплату. В то время нападения на предпринимателей происходили чуть ли не каждый день, а сейчас только 2-3 события за год. В 90-е годы каждый день можно было ожидать нападения. Тогда бандиты паслись и около наших мелких бизнесов. Выезжая утром, ты не знал вернешься вечером домой или нет. Я думаю, 90-е не вернутся, власть этого не допустит. Конечно, убивают кого-то, но это единичный случай.
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Вячеслав Миллер директор ООО «Додо Пицца-Казань»
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Система МВД на данный момент недостаточно серьезно контролирует ситуацию с преступностью. Это можно проследить и по молодежным группировкам. История Деданина началась 2 года назад, когда неизвестные забрались к нему в дом, пытались обокрасть и убить членов семьи. Он защищался тогда. И убийство похоже на месть бандитских группировок. И если их законы исполняются, значит наши органы не дорабатывают и такое может еще раз повториться с другим предпринимателем. Такие преступления учащаются только тогда, когда нет профилактических мероприятий.
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Марат Валиуллин директор ООО «Первая упаковочная компания»
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Я думаю, это единичный случай. 90-е не вернутся, потому что сейчас прослушивают смартфоны. Первое преступление, связанное с Деданиным, было совершено 2 года назад. Предприниматель — молодец, защитил свою семью. Хотя это темная история. Нападение на семью — только официальная версия, а я не очень в нее верю. Я знаком с компанией Деданина, она должна была нам денег. Четыре года назад мы поставляли им упаковку. Они вроде обанкротились, и деньги он нам не отдал. Надо знать правду о случившемся, а не только официальную версию.
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Артур Уразманов генеральный директор клиник «Звезда»
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Я думаю, что сейчас силовые структуры сильнее, чем в 90-е годы, поэтому убийство Деданина единичный случай, а не часть цепочки аналогичных событий. Даже если случатся еще убийства, между ними не будет связи. Сейчас предприниматели предпочитают договариваться. Как говорил Уинстон Черчилль про сделки из-за денег: «Лучшее свидетельство справедливости соглашения в том, что оно не устраивает в полной мере ни одну сторону». Когда говорят о заключении сделки, то не может выиграть только одна сторона. Оба партнера должны нести определенные потери.
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