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ООО Конкор-оптика

Медицина, Частные клиники

Общая информация

Клиника «Конкор-оптика» – это современная высокотехнологичная компания, специализирующуюся на диагностике и лечении широкого спектра заболеваний органов зрения.

Клиника предлагает услуги диагностического плана: визометрия, определение остроты зрения, УЗИ, циклоплегия, авторефрактокератометрия, офтальмоскопия, биомикроскопия, осмотр глазного дна линзой Гольдмана, тонометрия, компьютерная периметрия, цветометрия и гониоскопия. Докторами центра проводятся следующие операции: пересадка птеригиума, репозиция ИОЛ, удаление катаракты, устранение пингвекулы и атеромы, факоэмульсификация c имплантацией ИОЛ Acrysoft Toric Acrysoft Toric и Cristal View.

Директор — Федоров Максим Васильевич

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Набережные Челны
  • Адрес: 423800, Татарстан респ, г. Набережные Челны, проспект Мира корп. 8 (9/07)
  • Телефон: (8552) 470-370
  • Сайт: www.konkor-optika.ru

Дата последнего обновления: 15.11.2018

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