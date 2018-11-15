ООО Конкор-оптика
Общая информация
Клиника «Конкор-оптика» – это современная высокотехнологичная компания, специализирующуюся на диагностике и лечении широкого спектра заболеваний органов зрения.
Клиника предлагает услуги диагностического плана: визометрия, определение остроты зрения, УЗИ, циклоплегия, авторефрактокератометрия, офтальмоскопия, биомикроскопия, осмотр глазного дна линзой Гольдмана, тонометрия, компьютерная периметрия, цветометрия и гониоскопия. Докторами центра проводятся следующие операции: пересадка птеригиума, репозиция ИОЛ, удаление катаракты, устранение пингвекулы и атеромы, факоэмульсификация c имплантацией ИОЛ Acrysoft Toric Acrysoft Toric и Cristal View.
Директор — Федоров Максим Васильевич
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Набережные Челны
- Адрес: 423800, Татарстан респ, г. Набережные Челны, проспект Мира корп. 8 (9/07)
- Телефон: (8552) 470-370
- Сайт: www.konkor-optika.ru
Дата последнего обновления: 15.11.2018