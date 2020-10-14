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ООО АТМ-Волга

Торговля

Общая информация

Юридическое лицо образовано в 2004 году.

Основное направление работы компании — банковские технологии и оборудование банкоматы, POS-терминалы, информационно-платежные киоски, системы безопасности, видеонаблюдения и контроля доступа, платежно-расчетный программный комплекс, обеспечивающий проведение платежей в автоматическом режиме, терминалы телемедицины.

Руководитель — Камалеев Ильгиз Вагизович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420015, ул Толстого, 16А
  • Телефон: (917) 259-93-90

Дата последнего обновления: 14.10.2020

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