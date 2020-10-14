ООО АТМ-Волга
Общая информация
Юридическое лицо образовано в 2004 году.
Основное направление работы компании — банковские технологии и оборудование банкоматы, POS-терминалы, информационно-платежные киоски, системы безопасности, видеонаблюдения и контроля доступа, платежно-расчетный программный комплекс, обеспечивающий проведение платежей в автоматическом режиме, терминалы телемедицины.
Руководитель — Камалеев Ильгиз Вагизович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420015, ул Толстого, 16А
- Телефон: (917) 259-93-90
Дата последнего обновления: 14.10.2020