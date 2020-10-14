Список компаний

ООО ПО ПРОМВЕСТ

Промышленность, Производства

Общая информация

ООО ПО «Промвест» было образовано в 2010 году, компания находится в городе Набережные Челны.

Основное направления работы организации закупка и переработка металлолома, торговля металлопрокатом, ж/д логистика.

Руководитель — Балта Андрей Васильевич.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Набережные Челны
  • Адрес: 423800, ул Садоводческая, 16
  • Телефон: 8-800-250-8-116
  • Email: info@promwest.ru
  • Сайт: https://promwest.ru/

Дата последнего обновления: 14.10.2020

Прикрепленные материалы


Если вы нашли ошибку, напишите нам