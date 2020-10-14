ООО ПО ПРОМВЕСТ
Промышленность, Производства
Общая информация
ООО ПО «Промвест» было образовано в 2010 году, компания находится в городе Набережные Челны.
Основное направления работы организации закупка и переработка металлолома, торговля металлопрокатом, ж/д логистика.
Руководитель — Балта Андрей Васильевич.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Набережные Челны
- Адрес: 423800, ул Садоводческая, 16
- Телефон: 8-800-250-8-116
- Email: info@promwest.ru
- Сайт: https://promwest.ru/
Дата последнего обновления: 14.10.2020