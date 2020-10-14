Балта Андрей Васильевич
Промышленность, Производства
Общая информация
Родился в 1976 году в Набережных Челнах.
Образование
2012 г. — окончил экономический факультет ИНЭКА по специальности «менеджмент организаций».
Трудовая деятельность
1995–2000 гг. — ОАО «Втормет», экспедитор.
2000–2010 гг. — ООО «ПКФ Металл-М», начальник цеха черных металлов.
С 2017 г. — ООО ПО «Промвест», генеральный директор.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Набережные Челны
- Адрес: 423800, ул Садоводческая, 16
- Телефон: (917)907-50-00
- Email: balta2@mail.ru
- Сайт: https://promwest.ru/contacts/
Дата последнего обновления: 14.10.2020