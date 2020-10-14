Список персон

Балта Андрей Васильевич

Промышленность, Производства

Общая информация

Родился в 1976 году в Набережных Челнах.

Образование

2012 г. — окончил экономический факультет ИНЭКА по специальности «менеджмент организаций».

Трудовая деятельность

1995–2000 гг. — ОАО «Втормет», экспедитор.
2000–2010 гг. — ООО «ПКФ Металл-М», начальник цеха черных металлов.
С 2017 г. — ООО ПО «Промвест», генеральный директор.


Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Набережные Челны
  • Адрес: 423800, ул Садоводческая, 16
  • Телефон: (917)907-50-00
  • Email: balta2@mail.ru
  • Сайт: https://promwest.ru/contacts/

Дата последнего обновления: 14.10.2020

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