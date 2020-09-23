Список персон

Забиров Наиль Галиевич

Забиров Наиль Галиевич
Фото: realnoevremya.ru/

Общая информация

Родился 5 сентября 1953 года в Казани.

Образование

Окончил аспирантуру Казанского государственного университета.
1995 г. — защитил докторскую диссертацию.
Профессор (2004).

Трудовая деятельность

Рабочую деятельность начал в 1980 году младшим научным сотрудником в стенах родного университета. Занимал должности старшего научного сотрудника, старшего преподавателя и докторанта КГУ.
1995-2007 гг. — занимает должность ведущего научного сотрудника КГУ.
С 2002 г. — создает и возглавляет благотворительный фонд «Создание поколения будущего».
С 1991 г. — основал и возглавил ООО «Плезир».
С 2007 г. — председатель Совета директоров группы компаний «Плезир».
Член Американского химического общества, член ИЮПАК (Международный союз чистой и прикладной химии), член специализированного ученого совета по защите докторских и кандидатских диссертаций (КГУ).
Является автором более 300 публикаций в ведущих зарубежных и российских научных журналах. Также Наиль Забиров автор более 40 изобретений. Как известный ученый Забиров имеет ряд званий и наград. Лауреат премии им. М. Джалиля в области науки и техники.

Награды и звания

Награжден серебряной медалью ВДНХ СССР, Орденом миротворца II степени.
Семейное положение: женат, отец двух дочерей.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420033, ул. Богатырева, 7
  • Телефон: (843) 554-52-62, 554-55-53
  • Email: 5545553@mail.ru
  • Сайт: www.plaisir.ru, plaisir-usadba.ru, plaisir-landshaft.ru

Дата последнего обновления: 23.09.2020


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