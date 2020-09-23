Забиров Наиль Галиевич

Общая информация

Родился 5 сентября 1953 года в Казани.

Образование

Окончил аспирантуру Казанского государственного университета.

1995 г. — защитил докторскую диссертацию.

Профессор (2004).

Трудовая деятельность

Рабочую деятельность начал в 1980 году младшим научным сотрудником в стенах родного университета. Занимал должности старшего научного сотрудника, старшего преподавателя и докторанта КГУ.

1995-2007 гг. — занимает должность ведущего научного сотрудника КГУ.

С 2002 г. — создает и возглавляет благотворительный фонд «Создание поколения будущего».

С 1991 г. — основал и возглавил ООО «Плезир».

С 2007 г. — председатель Совета директоров группы компаний «Плезир».

Член Американского химического общества, член ИЮПАК (Международный союз чистой и прикладной химии), член специализированного ученого совета по защите докторских и кандидатских диссертаций (КГУ).

Является автором более 300 публикаций в ведущих зарубежных и российских научных журналах. Также Наиль Забиров автор более 40 изобретений. Как известный ученый Забиров имеет ряд званий и наград. Лауреат премии им. М. Джалиля в области науки и техники.

Награды и звания

Награжден серебряной медалью ВДНХ СССР, Орденом миротворца II степени.

Семейное положение: женат, отец двух дочерей.

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