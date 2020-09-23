Забиров Наиль Галиевич
Общая информация
Родился 5 сентября 1953 года в Казани.
Образование
Окончил аспирантуру Казанского государственного университета.
1995 г. — защитил докторскую диссертацию.
Профессор (2004).
Трудовая деятельность
Рабочую деятельность начал в 1980 году младшим научным сотрудником в стенах родного университета. Занимал должности старшего научного сотрудника, старшего преподавателя и докторанта КГУ.
1995-2007 гг. — занимает должность ведущего научного сотрудника КГУ.
С 2002 г. — создает и возглавляет благотворительный фонд «Создание поколения будущего».
С 1991 г. — основал и возглавил ООО «Плезир».
С 2007 г. — председатель Совета директоров группы компаний «Плезир».
Член Американского химического общества, член ИЮПАК (Международный союз чистой и прикладной химии), член специализированного ученого совета по защите докторских и кандидатских диссертаций (КГУ).
Является автором более 300 публикаций в ведущих зарубежных и российских научных журналах. Также Наиль Забиров автор более 40 изобретений. Как известный ученый Забиров имеет ряд званий и наград. Лауреат премии им. М. Джалиля в области науки и техники.
Награды и звания
Награжден серебряной медалью ВДНХ СССР, Орденом миротворца II степени.
Семейное положение: женат, отец двух дочерей.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420033, ул. Богатырева, 7
- Телефон: (843) 554-52-62, 554-55-53
- Email: 5545553@mail.ru
- Сайт: www.plaisir.ru, plaisir-usadba.ru, plaisir-landshaft.ru
Дата последнего обновления: 23.09.2020