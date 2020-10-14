Фёдоров Максим Васильевич

Общая информация

Родился 23 июля 1979 года в г. Кемерово.



Образование



2002 г. — окончил Камский государственный политехнический институт.

2008 г. — окончил «Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина».

2013 г. — окончил Школу бизнеса MBA «Управление организацией и персоналом», «Управление маркетингом и финансами на предприятии».

Трудовая деятельность

1997-1999 гг. — медицинский оптик ООО «Фирма Луч ФК» г.Набережные Челны.

1999-2002 гг. — медицинский оптик ООО «Фирма Латан» г. Набережные Челны.

С 2002 г. — генеральный директор ООО «Фирма «Конкор-Оптика» г. Набережные Челны.

2014 г. — назначен заместителем Главы муниципального образования город Набережные Челны, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе.

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