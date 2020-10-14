Фёдоров Максим Васильевич
Общая информация
Родился 23 июля 1979 года в г. Кемерово.
Образование
2002 г. — окончил Камский государственный политехнический институт.
2008 г. — окончил «Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина».
2013 г. — окончил Школу бизнеса MBA «Управление организацией и персоналом», «Управление маркетингом и финансами на предприятии».
Трудовая деятельность
1997-1999 гг. — медицинский оптик ООО «Фирма Луч ФК» г.Набережные Челны.
1999-2002 гг. — медицинский оптик ООО «Фирма Латан» г. Набережные Челны.
С 2002 г. — генеральный директор ООО «Фирма «Конкор-Оптика» г. Набережные Челны.
2014 г. — назначен заместителем Главы муниципального образования город Набережные Челны, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Набережные Челны
- Адрес: 423800, пр-кт Мира, 8 (9/07)
- Телефон: (8552) 470-370
- Сайт: https://konkor-optika.ru/
Дата последнего обновления: 14.10.2020