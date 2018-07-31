ГК Плезир

Общая информация

Группа компаний «Плезир» – многопрофильный холдинг с относительно независимыми компаниями. Имеет сеть розничных садово-ландшафтных магазинов, занимается ландшафтным озеленением, санобработкой помещений, ремонтом садово-огородной техники, риэлторской деятельностью.

СТРУКТУРА КОМПАНИИ

ООО «Плезир – Ландшафт» выполняет работы по ландшафтному дизайну, благоустройству и озеленению частных приусадебных участков и крупных городских объектов (парков, скверов).

OOO «Плезир – Девелопмент» — предоставляет весь комплекс услуг, связанных с коммерческой недвижимостью: продажа, аренда, комплексное управление, инвестиционная деятельность, юридическое сопровождение сделок.

ООО «Агрохим Компани-М» — компания, занимающаяся продажей удобрений и средств защиты растений по Татарстану и за его пределами.

OOO «Плезир-Дез» – предоставляет организациям и населению услуги по дезинсекции (уничтожение комаров, клопов, тараканов) и дератизации (уничтожение крыс и мышей), также уничтожение нежелательной растительности, уничтожение насекомых-вредителей в сельском хозяйстве (мельницы, элеваторы, склады) и т.д.

ООО «Плезир-Инжиниринг» — предлагает на рынке Татарстана комплексные услуги по установке и обслуживанию систем автоматического полива, ландшафтного освещения, инженерных систем зданий.

Садово-ландшафтный центр «Уютная усадьба» (ООО «Плезир — Уютная усадьба») – предлагает широкий ассортимент всего необходимого для озеленения и благоустройства садово-огородных и приусадебных участков.

Бутик-отель «BON AMI»

Структура выстроена так‚ что все подразделения группы компаний «Плезир» имеют возможность вести бизнес самостоятельно и распоряжаться своим бюджетом.

Генеральный директор – Забиров Наиль Галиевич



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