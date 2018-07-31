ГК Плезир
Общая информация
Группа компаний «Плезир» – многопрофильный холдинг с относительно независимыми компаниями. Имеет сеть розничных садово-ландшафтных магазинов, занимается ландшафтным озеленением, санобработкой помещений, ремонтом садово-огородной техники, риэлторской деятельностью.
СТРУКТУРА КОМПАНИИ
ООО «Плезир – Ландшафт» выполняет работы по ландшафтному дизайну, благоустройству и озеленению частных приусадебных участков и крупных городских объектов (парков, скверов).
OOO «Плезир – Девелопмент» — предоставляет весь комплекс услуг, связанных с коммерческой недвижимостью: продажа, аренда, комплексное управление, инвестиционная деятельность, юридическое сопровождение сделок.
ООО «Агрохим Компани-М» — компания, занимающаяся продажей удобрений и средств защиты растений по Татарстану и за его пределами.
OOO «Плезир-Дез» – предоставляет организациям и населению услуги по дезинсекции (уничтожение комаров, клопов, тараканов) и дератизации (уничтожение крыс и мышей), также уничтожение нежелательной растительности, уничтожение насекомых-вредителей в сельском хозяйстве (мельницы, элеваторы, склады) и т.д.
ООО «Плезир-Инжиниринг» — предлагает на рынке Татарстана комплексные услуги по установке и обслуживанию систем автоматического полива, ландшафтного освещения, инженерных систем зданий.
Садово-ландшафтный центр «Уютная усадьба» (ООО «Плезир — Уютная усадьба») – предлагает широкий ассортимент всего необходимого для озеленения и благоустройства садово-огородных и приусадебных участков.
Бутик-отель «BON AMI»
Структура выстроена так‚ что все подразделения группы компаний «Плезир» имеют возможность вести бизнес самостоятельно и распоряжаться своим бюджетом.
Генеральный директор – Забиров Наиль Галиевич
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420033, г. Казань, ул. Богатырева, 7
- Телефон: (843) 554-52-62, 554-55-53
- Email: 5545553@mail.ru
- Сайт: www.plaisir.ru, plaisir-usadba.ru, plaisir-landshaft.ru
Дата последнего обновления: 31.07.2018