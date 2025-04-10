Prada приобретает Versace за $1,4 млрд

Фото: Динар Фатыхов

Компания Prada заключила сделку о покупке итальянского модного дома Versace за $1,4 млрд. Об этом сообщила Capri Holdings Ltd., владелец Versace и производитель люксовых брендов одежды.

Сделка знаменует собой важный шаг в расширении портфеля Prada, усиливая ее позиции на мировом рынке роскоши. Приобретение Versace позволит Prada укрепить свое влияние в сегменте высокой моды и привлечь более широкую аудиторию потребителей.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Capri Holdings Ltd., которая ранее владела Versace, продолжает оптимизировать свои активы, сосредотачиваясь на других ключевых брендах в своем портфеле, таких как Michael Kors и Jimmy Choo.

Детали сделки и ее влияние на дальнейшее развитие обоих модных домов будут уточняться по мере завершения процесса передачи прав собственности.

Напомним, что более 74% жителей Казани не считают наличие офлайн-магазина важным атрибутом бренда одежды и обуви. При выборе между покупкой онлайн или офлайн одной и той же модели большинство казанцев предпочтут интернет-шопинг.

Матвей Гавриков