Средняя стоимость подержанных автомобилей в Татарстане превысила 1,5 млн рублей

Фото: Реальное время

По данным аналитического сервиса «Авто.ру» Оценка, в марте 2025 года средняя цена автомобиля с пробегом в Татарстане составила 1,57 млн рублей, увеличившись за месяц на 1,2%.

Наибольший рост цен отмечен у BMW 1-й серии, которая подорожала на 6,6%, до 1,26 миллиона рублей. В пятерку лидеров по росту стоимости также вошли Audi A6 (6,5%; 2,63 млн рублей), Land Rover Range Rover Sport (6,3%; 3,6 млн рублей), ЗАЗ Chance (5,8%; 190 тыс рублей) и Audi Q5 (5,7%; 2,05 млн рублей).

Реальное время / realnoevremya.ru

В то же время некоторые модели показали существенное снижение цен. Renault Logan подешевел на 8,4%, до 696 тысяч рублей, Porsche Cayenne потерял в цене 8,2% (2,46 млн рублей), а Lada Largus уменьшился в стоимости на 8,1%, до 1,2 млн рублей.

На вторичном рынке России доля китайских производителей увеличилась на 0,5% и достигла 5,5%. При этом американские марки снизили свою долю с 10 до 7%, продемонстрировав наибольшее падение средней стоимости среди всех производителей — минус 10% год к году (до 1,36 млн рублей).

Средняя стоимость отечественных автомобилей с пробегом не старше 15 лет составляет 718 тыс рублей (-6% год к году). Китайские модели предлагаются по средней цене 2,19 млн рублей (-2%), а европейские, японские и корейские автомобили — по 2,39 млн рублей (-6%).

Реальное время / realnoevremya.ru

Объем предложения на вторичном автомобильном рынке продолжает расти, при этом китайские автомобили демонстрируют наиболее медленное снижение цен, по сравнению с другими производителями.

Напомним, что в Татарстане в феврале 2025 года резко возросло количество отказов по заявкам на автокредиты. Доля отказов увеличилась на 5,1%, по сравнению с ноябрем 2024 года, что стало одним из самых больших скачков в России.



Матвей Гавриков