Татарстан вошел в топ-10 популярных регионов России для внутреннего туризма в марте 2025 года

Фото: Дмитрий Печенкин

По данным сервиса бронирования жилья «Авито Путешествия», Татарстан занял шестое место по количеству бронирований жилья среди российских регионов. На долю республики пришлось 4% от общего объема бронирований.

Средняя стоимость аренды жилья в Татарстане составила 3 200 рублей в сутки за квартиру и 10 100 рублей в сутки за загородный дом. По сравнению с мартом прошлого года количество бронирований в регионе выросло на 57%.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В марте 2025 года общее число бронирований посуточного жилья в России увеличилось на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидерами по числу бронирований стали Москва и Краснодарский край (по 7%), а также Московская область и Санкт-Петербург (по 6%).

Самыми активными путешественниками стали жители Московской области (24%), Ленинградской области (12%), Москвы (8%), Краснодарского края (7%), Санкт-Петербурга (6%) и Татарстана (4%).

Предложение посуточного жилья в регионах-лидерах демонстрирует стабильный рост. В целом по стране количество доступных для бронирования объектов увеличилось на 33%, включая рост на 30% в сегменте квартир и на 46% в сегменте загородной недвижимости.

Напомним, что Казань демонстрирует устойчивый рост туристической привлекательности среди российских путешественников. По данным исследования сервиса OneTwoTrip, в марте 2025 года количество бронирований отелей в столице Татарстана увеличилось на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Матвей Гавриков