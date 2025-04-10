Здание закрывшегося суши-бара Yokoso в Казани сдают в аренду

Фото: Максим Платонов

Помещение, где ранее располагался суши-бар Yokoso в Казани, закрытый из-за серьезных нарушений санитарных норм, теперь сдается в аренду.

Напомним, что деятельность суши-бара была приостановлена судом после того, как двое клиентов обратились за медицинской помощью. Проверка Роспотребнадзора выявила многочисленные нарушения: несоответствие технологических процессов, плохое состояние помещений и оборудования, отсутствие грызунонепроницаемости, а также реализацию продуктов без маркировки.

В ходе расследования в пробах готовых блюд были обнаружены опасные бактерии — кишечная палочка и золотистый стафилококк. В заведении сняли с реализации три партии продуктов общим весом 3,6 кг. Управляющая компания «Вкусная компания» была оштрафована, а суд запретил работу бара на 25 суток.

По данным медиков, у пострадавших клиентов была диагностирована дискинезия желчевыводящих путей.

После закрытия заведения помещению нашли новое применение — теперь здесь размещается ярмарка одежды.

Матвей Гавриков