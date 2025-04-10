Трамп повысил пошлины на товары из Китая до 145 процентов
Президент США Дональд Трамп увеличил пошлины на китайские товары до 145 процентов, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на Белый дом.
— Белый дом разъясняет, что пошлины Трампа на китайские товары теперь составляют 145 процентов, — говорится в публикации.
2 апреля американский лидер объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других государств с базовой минимальной ставкой в десять процентов. Для каждой страны установлены индивидуальные ставки, рассчитанные, исходя из показателей торгового дефицита США, с конкретным государством.
Изначально пошлины на китайские товары достигали 54 процента за счет сложения новых и действующих ставок. В ответ Госсовет КНР ввел дополнительные пошлины в размере 34 процента на все американские товары.
США затем увеличили пошлины до 104 процентов, на что Пекин ответил дополнительной тарифной ставкой в размере 84 процента. После этого Трамп поднял пошлины для Китая до 125 процентов.
Официальный представитель китайского МИД Линь Цзянь заявил, что победителей в тарифной войне нет, подчеркнув, что Пекин не хочет воевать, но и не боится борьбы.
Напомним, Пекин объявил о немедленном ограничении импорта голливудских фильмов в ответ на решение президента США Дональда Трампа повысить пошлины на китайские товары.
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