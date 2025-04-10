Патрушев заявил о тиражировании опыта Татарстана по созданию речных логистических центров

Фото: Динар Фатыхов

Опыт Татарстана по созданию речного мультимодального логистического центра в Свияжске будет применяться в других регионах России для развития системы грузовых перевозок. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на помощника президента России, председателя Морской коллегии России Николая Патрушева.

— Мультимодальные узлы на базе речных портов должны стать ключевыми объектами опорной сети внутренних водных путей в рамках национального проекта «Эффективная транспортная система», — заявил Патрушев на совещании в Тольятти

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По его словам, успешный пример создания подобного логистического центра был реализован в Свияжске, где грузовой порт начал работу в августе прошлого года. Этот опыт лег в основу разработки дорожных карт по развитию перегрузочных комплексов в других регионах страны, передает «Интерфакс».

Совещание по вопросу развития мультимодальных логистических центров проводилось по поручению президента РФ Владимира Путина.

Напомним, что в Татарстане 11 августа на речном маршруте Казань — Свияжск — Казань запустили первый рейс нового скоростного теплохода «Метеор-2020».



Матвей Гавриков