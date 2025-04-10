Центробанк сообщил о росте международных резервов России до 658 млрд долларов

Фото: Татьяна Демина

Международные резервы России достигли нового исторического максимума, увеличившись до 658 миллиардов долларов, сообщается на сайте Центрального банка.



— По состоянию на конец дня 4 апреля международные резервы составили 658 миллиардов долларов США, увеличившись за неделю на 12,4 миллиарда, или на 1,9 процента, главным образом из-за положительной переоценки, — говорится в сообщении регулятора.

Предыдущее значение показателя, зафиксированное 28 марта, составляло 645,6 миллиарда долларов. До этого исторический рекорд в 650,4 миллиарда долларов был установлен 21 марта.

Международные (золотовалютные) резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы в распоряжении Банка России и правительства. Структура резервов включает монетарное золото, специальные права заимствования (СДР), резервную позицию в МВФ и средства в иностранной валюте.

За 2023 год российские международные резервы выросли на 2,9 процента, достигнув 598,592 миллиарда долларов на начало 2024 года. В течение прошлого года показатель увеличился еще на 1,76 процента, составив 609,1 миллиарда долларов к 1 января 2025 года.

Напомним, что президент США Дональд Трамп вновь заявил о готовности ввести импортные пошлины в размере 100% на товары из стран БРИКС, если они попытаются создать альтернативу американскому доллару в мировой торговле.



Матвей Гавриков