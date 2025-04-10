Гидрометцентр Татарстана сообщил о похолодании и прогнозе осадков на ближайшие дни

Фото: Максим Платонов

В Татарстане наблюдается похолодание из-за влияния глубокой тропосферной ложбины в холодной воздушной массе, сообщает Гидрометцентр республики.

В настоящее время под влиянием гребня антициклона в регионе стоит малооблачная погода без осадков, дневные температуры составляют +3..+7 °C.

По данным Гидрометцентра, 11 апреля ночью существенных осадков не ожидается, утром и днем местами возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночная температура составит 0..-5, днем потеплеет до +8..+13 °C.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

12 апреля ночью осадки маловероятны, однако днем через территорию республики пройдет атмосферный фронт, который принесет дожди и сильный ветер порывами до 15—20 м/с. Температурный фон составит ночью +1..-4, днем +9..+14 °C.

13 апреля под влиянием фронтальной системы северного циклона ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега: ночью местами, днем в большинстве районов. Сохранится сильный ветер порывами до 15—18 м/с. Ночные температуры составят +1..-4, дневные — не выше +5..+10 °C. На отдельных участках дорог возможно образование гололедицы.

По предварительному прогнозу, 14 апреля ночью местами еще возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днем с распространением гребня антициклона осадки прекратятся. Ночью ожидается +1..-4, днем потеплеет до +7..+12 °C.

15 апреля сохранится антициклональный тип погоды без осадков. Ночные температуры понизятся до +1..-4, дневные повысятся до +13..+18 °C.

Напомним, что на этой неделе в Татарстане ожидается переменчивая погода. В прошедшие выходные регион находился под влиянием пониженного атмосферного давления, что принесло дожди и даже мокрый снег в некоторых районах.



Матвей Гавриков