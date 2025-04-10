МВД предупредило о мошенниках, продающих брендовую одежду с Poizon

Фото: Динар Фатыхов

МВД России предупредило граждан о распространении мошеннических схем в мессенджерах, связанных с продажей брендовой одежды с платформы Poizon. Злоумышленники предлагают приобрести товары по заниженным ценам, требуя перевести предоплату на карту. После перевода денег покупатели не получают заказанные вещи.

Кроме того, мошенники вымогают дополнительные средства под предлогом оплаты «пошлины» для растаможивания товара. По данным ведомства, таким образом аферисты похищают деньги у подростков и их родителей.

В МВД призывают граждан проявлять бдительность и не переводить деньги непроверенным лицам, особенно при покупках в интернете.

Напомним, что недавно жителя Серпухова, выступавшего в роли дроппера, обязали решением суда вернуть свыше 762 тысяч рублей жительнице Верхнеуслонского района Татарстана.



Матвей Гавриков