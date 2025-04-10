ГИБДД Татарстана: ДТП с питбайками выросли в три раза, 14 подростков пострадали с начала года

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В Татарстане резко возросло количество ДТП с участием мототранспорта, включая питбайки, сообщает ГИБДД Татарстана.

С начала года зафиксировано 13 серьезных аварий с участием мототехники, что в три раза больше показателя прошлого года. В результате происшествий пострадали 14 человек, преимущественно несовершеннолетние.

Особую тревогу вызывают два последних случая. В Набережных Челнах 17-летний подросток на питбайке столкнулся с автомобилем Lada при перестроении последнего. Водитель и 18-летняя пассажирка питбайка доставлены в больницу с множественными переломами.

Людмила Губаева / realnoevremya.ru

В Кукморском районе 16-летний водитель эндуро съехал в кювет с последующим опрокидыванием. Оба участника ДТП — ученики местного лицея — госпитализированы в тяжелейшем состоянии.

По данным медицинских учреждений, пострадавшие в подобных ДТП дети получают крайне серьезные травмы: переломы позвоночника, черепно-мозговые травмы, разрывы внутренних органов, множественные переломы конечностей. Многие рискуют остаться инвалидами на всю жизнь.

Реальное время / realnoevremya.ru

Госавтоинспекция отмечает, что 90% подростков управляют мототехникой без шлемов и защитной экипировки, часто совершают опасные трюки и пренебрегают правилами безопасности.

Напомним, что количество ДТП в Казани за 10 лет сократилось на 31%. Если в 2014 году в городе произошло 1,8 тыс. аварий, то в 2024-м их число составило 1,2 тыс., рассказал на деловом понедельнике председатель комитета по транспорту исполкома города.



Матвей Гавриков