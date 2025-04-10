Бастрыкин поручил проверить информацию о разрушенной дороге в поселке Борисково Казани

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку по факту ненадлежащего состояния автомобильной дороги в поселке Борисково Казани, где более 20 лет не проводился капитальный ремонт

По данным СМИ и сообщениям в социальных сетях, асфальтовое покрытие на дороге отсутствует, имеются многочисленные ямы и колеи. Грунтовое полотно размывается при осадках, что затрудняет проезд транспорта, включая экстренные службы, к домовладениям.

Местные жители, среди которых пенсионеры, инвалиды и семьи с детьми, неоднократно обращались с жалобами, однако проблема до сих пор не решена. Исполнение поручения главы СКР поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. Ход проверки будут держать под контролем до ее завершения.

Напомним, что председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению жительницы села Кульшарипово в Татарстане.



Матвей Гавриков