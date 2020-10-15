Валеев Римзиль Салихович

Общая информация

Родился 7 марта 1949 года в д. Дюсяново Бижбулякского района Башкирской АССР.

Образование

1972 г. — окончил Башкирский государственный университет.

1975 г. — окончил Высшую комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ в г. Москве.

Трудовая деятельность

1966-1967 гг.— корректор, фотокорреспондент районной газеты «Светлый путь» (с. Бижбуляк).

1972-1973 гг. — заместитель редактора районной газеты «Светлый путь».

1975-1979 гг. — заведующий отделами пропаганды, комсомольской жизни, рабочей молодежи, ответственный секретарь в республиканской молодежной газете «Ленинец» (Уфа).

1979-1986 гг. — собственный корреспондент газеты «Комсомольская правда» по Поволжью.

1983-1985 гг. — собственный корреспондент газеты ЦК КПСС «Советская культура» по Поволжскому региону (Казань).

1985-1988 гг. — ответственный секретарь журнала отдела пропаганды и агитации Татарского обкома КПСС (Казань).

1988-1991 гг. — главный редактор общественно-политического и литературно-художественного журнала «Идель» («Волга»).

1991-1995 гг. — издатель и главный редактор газеты «Донья» («Планета») для татарских диаспор в зарубежных странах.

1995-2011 гг. — шеф Казанского бюро радио «Азатлык» корпорации «Свободная Европа/Свобода».

1995-2014 г. — руководитель радиостудии «Донья» при ГТРК «Татарстан» и исполкоме Всемирного конгресса татар.

1992-2007 гг. — заместитель председателя исполкома Всемирного конгресса татар.

2002-2007 гг. — председатель Совета федеральной национально-культурной автономии татар России, член Консультативного Совета по делам национально-культурных автономий при Правительстве РФ.

С 2013 г. — руководитель интернет–студии «Дөнья» Исполкома ВКТ.

2014 г. — советник генерального директора АО «Татмедиа».

Награды и звания

Лауреат премии союза журналистов РТ «Хрустальное перо» в номинации «Автор книги — журналист» (2006 и 2014 гг.).

Заслуженный работник культуры Республики Татарстан (1999 год). В 2015 году стал лауреатом премии международной организации «TURKSOY».

















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